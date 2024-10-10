ЄС закликав країни світу тиснути на росію через атаки на цивільні кораблі з українським зерном

ЄС закликає всі країни світу засудити російські атаки на свободу навігації та глобальну продовольчу безпеку.

Європейський Союз відреагував на збільшення ударів рф по цивільних кораблях, які перевозять українське зерно, закликавши зацікавлені країни тиснути на москву з вимогою припинити ці дії.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано.

Він звернув увагу, що в останні дні росія збільшила атаки на цивільні судна, що перевозять українське зерно у Чорному морі.

Зокрема, перерахував він, вчора балістичними ракетами були вражені два кораблі, один з Панами, другий – з Палау, кілька днів тому було атаковане судно з Сент-Кітс і Невіс, минулого місяця росія бомбардувала корабель з зерном для Єгипту, а перед цим – судно з Туреччини.

"Все це країни, які путін називає дружніми", – зазначив Стано.

За його словами, всі ці дії відбуваються на додачу до того, що росія продовжує знищувати українські зерносховища і портову інфраструктуру під час щоденних атак, і продовжує викрадати українське зерно.

"Всі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути припинені негайно. Це доводить, що росія налаштована і далі робити їжу свою зброєю, наражаючи на ризик мільйони людей не в Україні чи Європі – а вразливих людей в Азії та Африці.

І це путінська відповідь тим, хто каже, що мир з путіним можливий", – наголосив речник ЄС.

За його словами, ЄС закликає всі країни світу засудити російські атаки на свободу навігації та глобальну продовольчу безпеку.

"Також ми закликаємо їх звернутися до росії і тиснути на неї з метою негайно припинити ці атаки і її незаконну агресію проти України", – сказав він.

російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Повідомлялося, що постраждало цивільне судно під прапором Панами.