ЄС закликав країни світу тиснути на росію через атаки на цивільні кораблі з українським зерном
Європейський Союз відреагував на збільшення ударів рф по цивільних кораблях, які перевозять українське зерно, закликавши зацікавлені країни тиснути на москву з вимогою припинити ці дії.
Про це заявив речник ЄС Петер Стано.
Він звернув увагу, що в останні дні росія збільшила атаки на цивільні судна, що перевозять українське зерно у Чорному морі.
Зокрема, перерахував він, вчора балістичними ракетами були вражені два кораблі, один з Панами, другий – з Палау, кілька днів тому було атаковане судно з Сент-Кітс і Невіс, минулого місяця росія бомбардувала корабель з зерном для Єгипту, а перед цим – судно з Туреччини.
"Все це країни, які путін називає дружніми", – зазначив Стано.
За його словами, всі ці дії відбуваються на додачу до того, що росія продовжує знищувати українські зерносховища і портову інфраструктуру під час щоденних атак, і продовжує викрадати українське зерно.
"Всі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути припинені негайно. Це доводить, що росія налаштована і далі робити їжу свою зброєю, наражаючи на ризик мільйони людей не в Україні чи Європі – а вразливих людей в Азії та Африці.
І це путінська відповідь тим, хто каже, що мир з путіним можливий", – наголосив речник ЄС.
За його словами, ЄС закликає всі країни світу засудити російські атаки на свободу навігації та глобальну продовольчу безпеку.
"Також ми закликаємо їх звернутися до росії і тиснути на неї з метою негайно припинити ці атаки і її незаконну агресію проти України", – сказав він.
російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Повідомлялося, що постраждало цивільне судно під прапором Панами.