ЄС залучив 2 млрд євро для макрофінансової допомоги Україні
Про це повідомила пресслужба комісії у вівторок, пише "Європейська правда".
Комісії розмістила 7-річні облігації на суму 5 мільярдів євро зі строком погашення 4 грудня 2029 року та нові 20-річні облігації на суму 6 мільярдів євро зі строком погашення 4 листопада 2042 року. Залучені кошти будуть використані для підтримки України в рамках програми макрофінансової допомоги і відновлення Європи в рамках програми NextGenerationEU.
"Фінансування ЄС - це конкретний вираз солідарності з Україною та державами-членами, які відновлюються після пандемії. Сьогодні ми успішно та у складних ринкових умовах залучили ще 11 мільярдів євро. З них 2 мільярди євро буде швидко вивільнено, щоб допомогти Україні в цій агресивній війні на європейській землі", - прокоментував єврокомісар з питань бюджету та адміністрації Йоханнес Ган.
Із коштів, залучених за рахунок продажу 20-річних облігацій, 2 млрд євро буде надано у вигляді кредитів Україні.
Це буде перший транш із кредиту макрофінансової допомоги на загальну суму 5 мільярдів євро, який погодили 20 вересня.
Раніше повідомлялось, що Єврокомісія обіцяє підтримувати Україну всіма можливими засобами.
Додати коментар
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер
- В Україну повернулися 37 депортованих окупантами дітей