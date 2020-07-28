ЄС залишить закритими кордони ще на два тижні і скоротить "безпечний" список
Європейський Союз має намір залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників з більшості країн, включаючи США, протягом як мінімум ще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.
Чиновники заявили, що ЄС схиляється до скорочення списку з 13 держав, зокрема, до виключення Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї, жителям яких зараз дозволено приїжджати в країни блоку. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення в понеділок серед експертів були конфіденційними.
У "білий" список зараз також входять Алжир, Австралія, Грузія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай.
За словами одного з офіційних осіб, Алжир і Марокко також можуть бути виключені рішенням послів країн-членів на зустрічі в середу.
ЄС вдруге за два тижні буде переглядати список "безпечних країн", затверджений 1 липня. При першому перегляді 17 липня ЄС скоротив список з початкових 15 держав, виключивши Сербію і Чорногорію через зростання числа нових випадків коронавірусу.
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