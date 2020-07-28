Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

ЄС залишить закритими кордони ще на два тижні і скоротить "безпечний" список

За словами одного з офіційних осіб, Алжир і Марокко також можуть бути виключені рішенням послів країн-членів на зустрічі в середу
Чиновники заявили, що ЄС схиляється до скорочення списку з 13 держав, зокрема, до виключення Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї.
ЄС залишить закритими кордони ще на два тижні і скоротить "безпечний" список Фото: Casa Malca / Facebook

Європейський Союз має намір залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників з більшості країн, включаючи США, протягом як мінімум ще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Чиновники заявили, що ЄС схиляється до скорочення списку з 13 держав, зокрема, до виключення Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї, жителям яких зараз дозволено приїжджати в країни блоку. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення в понеділок серед експертів були конфіденційними.

У "білий" список зараз також входять Алжир, Австралія, Грузія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай.

За словами одного з офіційних осіб, Алжир і Марокко також можуть бути виключені рішенням послів країн-членів на зустрічі в середу.

ЄС вдруге за два тижні буде переглядати список "безпечних країн", затверджений 1 липня. При першому перегляді 17 липня ЄС скоротив список з початкових 15 держав, виключивши Сербію і Чорногорію через зростання числа нових випадків коронавірусу.

Читайте також: В'їзд для українців відкритий до 25 країн світу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2020 09:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.