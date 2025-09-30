ЄС запропонував рішення для обходу вето Угорщини на переговори про вступ України – FT

Київ і Кишинів отримають можливість прискорити адаптацію до стандартів ЄС.

Євросоюз обговорює тимчасовий обхід угорського вето на переговорах про вступ. Київ і Кишинів отримають можливість прискорити адаптацію до стандартів ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомили виданню європейські чиновники, Євросоюз готується розпочати технічну роботу зі вступу України та Молдови до блоку. Це рішення розглядають, незважаючи на триваючу блокаду переговорів з боку Угорщини,

Київ подав заявку на членство 2022 року, незабаром після повномасштабного вторгнення росії. За ним пішла Молдова. Обидві держави офіційно розпочали переговори про вступ до ЄС торік, проте Будапешт блокує наступний крок - відкриття переговорних кластерів, які потребують одностайного схвалення всіх 27 країн блоку.

Єврокомісія запропонувала скоригувати свої правила і почати технічну роботу щодо кількох кластерів навіть без формального рішення. Це дасть змогу просувати реформи і зближення законодавства України та Молдови з європейськими нормами. Лідери ЄС обговорять це питання в Копенгагені в середу, 1 жовтня. У четвер до засідання приєднаються представники сусідніх країн, включно з Україною та Молдовою.

Віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка заявив, що Київ розраховує переконати Будапешт дозволити переговори. За його словами, остаточне рішення щодо вступу все одно потребує одностайності і є "глибоко політичним питанням".

"Але тим часом ми маємо і дуже цінуємо, що маємо, пропозицію від інституцій ЄС та інших держав-членів рухатися з технічною роботою по кластерах", - сказав Качка в коментарі Financial Times.