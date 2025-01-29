ЄС запровадить мита на весь сільськогосподарський імпорт з рф та білорусі

Європейська комісія розглядає введення мит на низку сільськогосподарських товарів з рф та білорусі, а також на деякі азотні добрива.

Наголошується, що в разі схвалення пропозиції Європейським парламентом і Радою ЄС весь сільськогосподарський імпорт із зазначених країн обкладатиметься митами.

Зазначається, що імпорт з рф і білорусі, зокрема добрива, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку москви і, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки блоку.

Мита сприятимуть зростанню внутрішнього виробництва та розвитку виробництва добрив у Євросоюзі, а також дадуть змогу диверсифікувати поставки з третіх країн. Пропозиція включає пом'якшувальні заходи на випадок, якщо європейські фермери зіткнуться зі зростанням цін на добрива.

Зазначається, що транзит сільськогосподарських продуктів і добрив із рф і білорусі до третіх країн не зачеплено санкціями, тому операції купівлі-продажу російської сільськогосподарської продукції залишаються незмінними, як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на європейських суднах або надання страхових і фінансових послуг.