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ЄС запровадить мита на весь сільськогосподарський імпорт з рф та білорусі

29 січня 2025, 15:33
ЄС запровадить мита на весь сільськогосподарський імпорт з рф та білорусі
Фото: Укрінформ
Мета пропозиції - зменшити залежність російського та білоруського імпорту.
Європейська комісія розглядає введення мит на низку сільськогосподарських товарів з рф та білорусі, а також на деякі азотні добрива.
 
Про це ідеться у заяві Єврокомісії.
 
Наголошується, що в разі схвалення пропозиції Європейським парламентом і Радою ЄС весь сільськогосподарський імпорт із зазначених країн обкладатиметься митами.
 
Зазначається, що імпорт з рф і білорусі, зокрема добрива, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку москви і, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки блоку.
 
Мита сприятимуть зростанню внутрішнього виробництва та розвитку виробництва добрив у Євросоюзі, а також дадуть змогу диверсифікувати поставки з третіх країн. Пропозиція включає пом'якшувальні заходи на випадок, якщо європейські фермери зіткнуться зі зростанням цін на добрива.
 
Зазначається, що транзит сільськогосподарських продуктів і добрив із рф і білорусі до третіх країн не зачеплено санкціями, тому операції купівлі-продажу російської сільськогосподарської продукції залишаються незмінними, як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на європейських суднах або надання страхових і фінансових послуг.

 

ЄСмитовійна в Україніросія окупанти

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