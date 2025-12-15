ЄС запровадив санкції проти дев'ятьох осіб і компаній, причетних до "тіньового флоту" рф
15 грудня 2025, 14:07
Фото: з відкритих джерел
Обмеження спрямовані на подальше скорочення можливостей рф отримувати доходи для фінансування агресивної війни проти України.
Європейська Рада запровадила нові санкції проти дев'ятьох осіб та організацій, які сприяють функціонуванню так званого "тіньового флоту" росії.
Про це повідомляє пресслужба Євроради.
Обмеження спрямовані на подальше скорочення можливостей рф отримувати доходи для фінансування агресивної війни проти України. Під санкції потрапили п'ятеро осіб та чотири компанії, причетні до підтримки логістики й фінансового ланцюга "тіньового флоту".
До переліку включено бізнесменів, пов'язаних із російськими державними нафтовими компаніями "Роснєфть" і "Лукойл", які контролюють судна з перевезення сирої нафти та нафтопродуктів російського походження. За даними ЄС, вони приховували справжнє походження вантажів і застосовували нелегальні та ризиковані методи транспортування.
Також санкції введено проти судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, В'єтнамі та росії. Йдеться про власників і операторів танкерів, які входять до "тіньового флоту" рф і вже підпадали під обмежувальні заходи ЄС або інших країн.
Особи та компанії зі списку підлягають заморожуванню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. Крім того, для фізичних осіб запроваджено заборону на в'їзд або транзит через територію держав-членів Євросоюзу.
Згідно з документом, під санкції потрапила проросійська пропагандистка Діана Панченко. До списку включені декан факультету міжнародних відносин МДІМВ Андрєй Сушенцов, заступник директора Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень НДУ ВШЕ Дмітрій Суслов, генеральний директор російської ради з міжнародних справ і програмний директор клубу "Валдай" Тімофєєв, а також Лук'янов і Бистріцкій, яких у документі також пов'язують із Валдайським дискусійним клубом.