ЄС запровадив санкції проти дев'ятьох осіб і компаній, причетних до "тіньового флоту" рф

Європейська Рада запровадила нові санкції проти дев'ятьох осіб та організацій, які сприяють функціонуванню так званого "тіньового флоту" росії.

Про це повідомляє пресслужба Євроради.

Обмеження спрямовані на подальше скорочення можливостей рф отримувати доходи для фінансування агресивної війни проти України. Під санкції потрапили п'ятеро осіб та чотири компанії, причетні до підтримки логістики й фінансового ланцюга "тіньового флоту".

До переліку включено бізнесменів, пов'язаних із російськими державними нафтовими компаніями "Роснєфть" і "Лукойл", які контролюють судна з перевезення сирої нафти та нафтопродуктів російського походження. За даними ЄС, вони приховували справжнє походження вантажів і застосовували нелегальні та ризиковані методи транспортування.