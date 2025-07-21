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ПОЛІТИКА

ЄС запровадив санкції проти іранського нафтотрейдера за участь у торгівлі російською нафтою

21 липня 2025, 12:44
ЄС запровадив санкції проти іранського нафтотрейдера за участь у торгівлі російською нафтою
Фото: gettyimages.com
Останні санкції ЄС спрямовані на подальше скорочення енергетичних доходів кремля, більша частина яких надходить від експорту сирої нафти в Індію і Китай.

Європейський Союз запровадив санкції проти великого іранського нафтотрейдера і кількох його компаній. Це сталося в рамках останнього пакета заходів, спрямованих проти росії через її війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС заявив, що Хосейн Шамхані, батько якого є старшим радником верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, був занесений до санкційного списку блоку за його роль у торгівлі російською нафтою і як "центрального гравця" у так званому "тіньовому флоті" країни.

Також були названі його дубайські компанії Admiral Group і Milavous Group Ltd.

"Хосейн Шамхані зайнятий в економічному секторі, що забезпечує істотне джерело доходу уряду російської федерації", - йдеться в заяві ЄС.

Розслідування Bloomberg News торік показало, що мережа Шамхані стала великим гравцем в експорті російської та іранської нафти і створила хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві для управління виручкою. Шамхані постійно оскаржував публікації Bloomberg про свої ділові справи.

Останні санкції ЄС спрямовані на подальше скорочення енергетичних доходів кремля, більша частина яких надходить від експорту сирої нафти в Індію і Китай. У рамках нового пакета заходів блок також знизив максимальну цінову межу на російську нафту.

Нагадаємо, посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти російської федерації. Під обмеження потрапила нафта, "тіньовий флот" та "Північний потік".

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