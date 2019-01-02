ЄС запроваджує захисні мита на імпорт сталевої продукції, в тому числі з України

Єврокомісія вводить остаточні захисні заходи щодо імпорту сталевої продукції у відповідь на американські мита на сталь і алюміній.

"Сьогодні Єврокомісія опублікувала регламент, що запроваджує остаточні захисні заходи на імпорт сталевої продукції. Ці заходи набувають чинності завтра, 2 лютого, і замінять тимчасові заходи, що діяли з липня минулого року", - йдеться в повідомленні ЄК.

Заходи стосуються 26 категорій сталевої продукції і являють собою квоти, при перевищенні імпорту яких буде застосовуватися мито в розмірі 25%.

Заходи покликані захистити європейських виробників сталі від припливу сталевої продукції, викликаного перенаправленням в ЄС поставок виробниками з різних частин світу через підвищення Вашингтоном мит на ввезення сталі та алюмінію

Заходи вводяться на три роки, однак за зміни зовнішніх обставин можливий їх перегляд.

Як повідомили в Мінекономрозвитку України, товари походженням з України підпадають під тарифні квоти за 14 товарними групами. Мінекономрозвитку домоглося виключення України з-під дії захисних заходів по 12 товарним категоріям.

В рамках цих квот Україна поставлятиме продукцію на умовах, які визначені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Індивідуальні квоти України відповідають історичним обсягам поставок, враховуючи при цьому зростання попиту в країнах ЄС. За двома товарними категоріями товари з України ввозитимуться до ЄС в рамках глобальної квоти (труби для газопроводів та гарячекатаний плаский прокат).

"Наразі, враховуючи застосування захисних заходів Європейським Союзом у такій формі, по значній кількості категорій товарів не очікується значного негативного впливу на обсяги поставок до країн ЄС" - повідомили в міністерстві.

Як зазначили у відомстві, застосування попередніх заходів (з 19 липня 2018 по 1 лютого 2019) майже не вплинуло на обсяги поставок української продукції на ринок ЄС, українська металургійна продукція продовжувала експортуватись до країн ЄС у традиційних обсягах, при цьому по деяким товарним позиціям було зафіксовано зростання поставок.

Нагадаємо, металургійні підприємства України за підсумками першого півріччя 2018-го наростили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 5% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 9,3 млн т.