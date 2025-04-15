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ЄС застерігає європейських лідерів від візиту до путіна на парад 9 травня – Politico

15 квітня 2025, 10:31
ЄС застерігає європейських лідерів від візиту до путіна на парад 9 травня – Politico
ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до урочистостей путіна в москві.
Уряд російського диктатора володимира путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії відвідати 9 травня парад в москві. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі.
 
Про це повідомляє Politico.
 
"Що також обговорювалося дуже чітко, і про це говорили різні країни-члени, так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в москві не буде сприйнята європейською стороною легковажно, враховуючи, що росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - сказала Каллас.
 
Вона додала, що ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до урочистостей путіна в москві.
 
Україна просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва. Візит європейських лідерів має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового "параду перемоги" путіна в москві. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої "коаліції рішучих".
 
Європейський Cоюз дав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в урочистостях у москві, що присвячені святкуванню 9 травня.
 

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

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