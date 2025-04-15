ЄС застерігає європейських лідерів від візиту до путіна на парад 9 травня – Politico

ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до урочистостей путіна в москві.

Уряд російського диктатора володимира путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії відвідати 9 травня парад в москві. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі.

"Що також обговорювалося дуже чітко, і про це говорили різні країни-члени, так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в москві не буде сприйнята європейською стороною легковажно, враховуючи, що росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - сказала Каллас.

Вона додала, що ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до урочистостей путіна в москві.

Україна просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва. Візит європейських лідерів має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового "параду перемоги" путіна в москві. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої "коаліції рішучих".