ЄС засудив росію за затримання журналіста The Wall Street Journal

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель засудив затримання рф репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича.

В своєму Twitter Боррель наголосив, що журналісти повинні мати змогу на вільну працю.

Йдеться в Twitter.

"ЄС засуджує затримання Евана Гершковича, журналіста та громадянина США, у Росії. Журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист", - затвіттив політик.

І додав, що затриманням журналіста російська влада знову демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.

Вчора після обіду стало відомо, що журналіста Wall Street Journal відправили в СІЗО на два місяці.