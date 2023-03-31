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ЄС засудив росію за затримання журналіста The Wall Street Journal

31 березня 2023, 11:11
ЄС засудив росію за затримання журналіста The Wall Street Journal
Стоп росія
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель засудив затримання рф репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича.

В своєму Twitter Боррель наголосив, що журналісти повинні мати змогу на вільну працю.

Йдеться в Twitter.

"ЄС засуджує затримання Евана Гершковича, журналіста та громадянина США, у Росії. Журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист", - затвіттив політик. 

І додав, що затриманням журналіста російська влада знову демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.

Вчора після обіду стало відомо, що журналіста Wall Street Journal відправили в СІЗО на два місяці.

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