ЄС засудив росію за затримання журналіста The Wall Street Journal
В своєму Twitter Боррель наголосив, що журналісти повинні мати змогу на вільну працю.
Йдеться в Twitter.
"ЄС засуджує затримання Евана Гершковича, журналіста та громадянина США, у Росії. Журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист", - затвіттив політик.
І додав, що затриманням журналіста російська влада знову демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.
Вчора після обіду стало відомо, що журналіста Wall Street Journal відправили в СІЗО на два місяці.