ЄС засудив угорський закон про освіту, яким «придушували» роботу університету Сороса
Про це повідомляє пресслужба суду, зазначає "Громадське". Він виніс рішення проти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що зміни в законі "несумісні із законодавством ЄС".
Зокрема, Угорщина зобов'язала іноземні університети мали укладати міжнародні договори з угорським урядом та країною походження навчальних закладів. Через цю умову університети були змушені проводити навчання тільки у своїх країнах. А це суперечить зобов'язанням Угорщини щодо національного режиму, передбаченого в межах СОТ (Світова організація торгівлі).
У суді ЄС зазначили, що така вимога суперечить положенням Хартії основних прав Європейського Союзу, що стосуються академічної свободи, свободи засновувати вищі навчальні заклади та свободи вести підприємницьку діяльність.
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