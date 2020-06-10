ЄС засудив угорський закон про освіту, яким «придушували» роботу університету Сороса

Суд Євросоюзу встановив, що зміни в законі про освіту в Угорщині порушують право ЄС

Зміни в законодавстві фактично придушували роботу Центральноєвропейського університету, який заснував філантроп угорського походження Джордж Сорос.

Про це повідомляє пресслужба суду, зазначає "Громадське". Він виніс рішення проти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що зміни в законі "несумісні із законодавством ЄС".

Зокрема, Угорщина зобов'язала іноземні університети мали укладати міжнародні договори з угорським урядом та країною походження навчальних закладів. Через цю умову університети були змушені проводити навчання тільки у своїх країнах. А це суперечить зобов'язанням Угорщини щодо національного режиму, передбаченого в межах СОТ (Світова організація торгівлі).

У суді ЄС зазначили, що така вимога суперечить положенням Хартії основних прав Європейського Союзу, що стосуються академічної свободи, свободи засновувати вищі навчальні заклади та свободи вести підприємницьку діяльність.

Читайте також: Макрон хоче звузити дозвіл на освіту вдома через ризики "ісламістського сепаратизму"