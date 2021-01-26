ЄС затвердив гуманітарний бюджет, з якого EUR28 млн призначено Україні, Західним Балканам та Кавказу

Крім того, EUR505 млн буде виділено Африці для підтримки потерпілих від тривалої кризи басейну озера Чад

Глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршуються через наслідки пандемії коронавірусу і наслідки зміни клімату, Єврокомісія затвердила свій первинний річний гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі EUR1,4 млрд.

Європейський Союз затвердив гуманітарний бюджет у розмірі EUR1,4 млрд, з яких EUR28 млн будуть спрямовані на фінансування проектів щодо подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу та зміною клімату в Україні, на Західних Балканах та на Кавказі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Європейська комісія поширила відповідну інформацію у вівторок у Брюсселі. "Оскільки глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршуються через наслідки пандемії коронавірусу і наслідки зміни клімату, Єврокомісія затвердила свій первинний річний гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі EUR1,4 млрд. Це збільшення на понад 60% порівняно з первинним гуманітарним бюджетом у розмірі EUR900 млн, який був прийнятий минулого року", - йдеться в прес-релізі.

Крім того, EUR505 млн буде виділено Африці для підтримки потерпілих від тривалої кризи басейну озера Чад (Нігерія, Нігер, Камерун, Чад), постраждалих від продовольчої і харчової кризи, що посилюється інцидентами у сфері безпеки і конфліктами в громадах у Сахелі (Буркіна-Фасо, Малі, Мавританія та Нігер) і переміщеним унаслідок збройних конфліктів у Південному Судані, Центральноафриканській Республіці та Африканському Розі (Сомалі та Ефіопія).

Також EUR385 млн гуманітарного фінансування ЄС буде виділено на потреби Близького Сходу і Туреччини, щоб допомогти потерпілим від сирійської регіональної кризи, а також надзвичайно важкої ситуації в Ємені. EUR180 млн буде спрямовано на надання допомоги найуразливішим верствам населення в Азії та Латинській Америці (Венесуела і Колумбія).

"Європейський Союз також продовжить надавати допомогу азіатським країнам, таким як Афганістан, де конфлікт був кваліфікований як один із найбільш смертоносних конфліктів у світі, і Бангладеш, де нині перебуває майже мільйон біженців рогінджа з М'янми", - йдеться в повідомленні.

Інша частина фінансування у розмірі EUR302 млн буде використана на гуманітарні авіаперевезення ЄС і на непередбачені гуманітарні кризи або раптові піки наявних криз.

Нагадаємо, що п'ять країн ЄС отримали 8,5 млрд євро для подолання наслідків пандемії