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ПОЛІТИКА

ЄС завершує "торговельний безвіз" з Україною, але обіцяє м'який перехід до нових правил

30 квітня 2025, 18:12
ЄС завершує
Фото: з вільного доступу
Єврокомісія працює над тим, щоб уникнути правової чи економічної невизначеності для бізнесу.

Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України, який дозволяє безмитний експорт більшості українських товарів до ЄС і спливає 5 червня. Натомість Брюссель готує плавний перехід до повноцінного режиму торгівлі в межах вже чинної угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ).

Про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл на брифінгу 30 квітня, повідомляє Європейська правда.

За його словами, скасування АТЗ не означає згортання підтримки українського експорту: "Ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить завершити дію автономних заходів і водночас інтегрувати всі елементи торговельної лібералізації в нашу угоду про вільну торгівлю з Україною".

Гілл підкреслив, що Єврокомісія працює над тим, щоб уникнути правової чи економічної невизначеності для бізнесу: "Цей процес розпочнеться незабаром і проходитиме у структурований спосіб, без ризику відкату назад".

Він також зауважив, що точну дату початку цього переходу наразі не встановлено, однак мета — зберегти умови вільної торгівлі у довгостроковій перспективі, зафіксувавши їх у юридичних рамках ГВЗВТ.

Єврокомісіябезвіз

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