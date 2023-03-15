Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС завершує угоду на суму 2 мільярди євро щодо спільного поповнення українських запасів боєприпасів — Politico

15 березня 2023, 11:41
ЄС завершує угоду на суму 2 мільярди євро щодо спільного поповнення українських запасів боєприпасів — Politico
Видання отримало документи, які окреслюють план на 2 мільярди євро як для поповнення запасів в Україні, так і для заповнення власних запасів у Європі.

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів сьогодні обговорить питання постачання боєприпасів для української армії. Зокрема, на порядку денному спільні закупівлі снарядів.

Про це повідомляє Politico.

"Європа наближається до рішення щодо закупівлі боєприпасів: постійні представники країн ЄС у Брюсселі зустрічаються сьогодні вранці о 10:00 для обговорення пропозицій щодо доставки та спільної закупівлі боєприпасів. Відповідно до плану, у закупівлі боєприпасів братимуть участь члени ЄС (окрім нейтральних) та Норвегія", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що першою ідея спільної закупівлі боєприпасів запропонувала Естонія у лютому 2023 року. До цього країни ЄС постачали Україні снаряди та зброю окремо, іноді з компенсацією з Європейського фонду миру.

Тепер ЄС хоче сформувати спільне замовлення через Європейське оборонне агентство. Це дозволить заощадити кошти та прискорити виготовлення снарядів на оборонних підприємствах.

Нагадаємо, що Рада ЄС схвалила збільшення на 2 млрд євро фонду, через який фінансується військова допомога Україні.

ЄСбоєприпасивійна

Останні матеріали

Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Політика
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Дмитро Редько – 14 березня 2023, 14:51
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Політика
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 березня 2023, 09:20
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Політика
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 березня 2023, 16:20
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Політика
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2023, 13:16
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється