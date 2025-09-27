ЄС знайшов юридичний спосіб вилучити активи рф для кредиту Україні, попри вето Угорщини

Юристи Європейського Союзу розробили схему, яка дозволить ухвалити рішення про створення "репараційного кредиту" для України на основі заморожених російських активів без необхідності одноголосної згоди всіх 27 країн-членів.

Про це повідомляє американське видання Politico, посилаючись на джерела в Єврокомісії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан активно блокує ініціативу ЄС щодо вилучення 140 млрд євро заморожених російських коштів та передачі цих грошей у вигляді кредиту Україні. Через це, щоб обійти вето Угорщини, Єврокомісія пропонує ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, посилаючись на висновки Європейської ради, які лідери ЄС, включно з Орбаном, схвалили 19 грудня 2024 року.

Тоді Єврорада зазначила, що активи росії мають залишатися замороженими доти, поки москва не припинить агресивну війну проти України та не компенсує завдані збитки.

Цю заяву раніше розуміли як обов’язкову заморозку коштів у банку Euroclear, без можливості їх використання росією, але з дозволом використання відсотків на військові потреби України. Новий підхід Єврокомісії полягає в тому, що ця формулювання дає юридичне підґрунтя для переходу від одноголосного голосування до кваліфікованої більшості, що суттєво спрощує ухвалення рішення.

Водночас досягти консенсусу буде непросто, крім Угорщини, з обережністю ставляться до цього плану й інші країни, дружні до москви, зокрема Словаччина. Бельгійський уряд також висловив побоювання, що вилучення активів може призвести до судових позовів проти Бельгії та банку Euroclear з боку росії, однак готовий обговорювати цю тему. Загалом Бельгія підтримує жорсткі заходи проти рф, на відміну від Угорщини та Словаччини.

Наступного тижня лідери ЄС зустрінуться в Копенгагені для обговорення плану щодо "репараційного кредиту".

Головними прихильниками ідеї є Німеччина, Іспанія, Польща та країни Балтії. Франція і Італія поки ставляться до ініціативи з обережністю, висловлюючи сумніви щодо новаторських підходів до використання заморожених російських активів.