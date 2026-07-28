ЄС зробив виняток у санкціях для постачань російського СПГ за межі блоку – FT

Виняток фактично скасовує заборону на перевалку російського газу до третіх країн, ухвалену ще в жовтні.

Французька TotalEnergies зможе й надалі продавати скраплений природний газ із сибірського проєкту Yamal LNG до Азії після того, як ЄС дозволив європейським компаніям транспортувати російський СПГ до країн за межами блоку.

Про це пише Financial Times.

Греція вимагала переглянути санкції щодо СПГ в обмін на підтримку ширшого пакета санкцій проти москви. Від рішення також виграє грецька судноплавна компанія Dynagas, яка зможе й надалі перевозити російський газ по всьому світу. TotalEnergies, якій належить 20% Yamal LNG, зможе продовжити постачати газ азійським клієнтам.

Виняток фактично скасовує рішення Брюсселя від жовтня минулого року про заборону таких поставок із кінця 2026 року. Тепер компанії з ЄС зможуть здійснювати перевалку російського СПГ до третіх країн за контрактами, укладеними до лютого 2022 року, якщо обсяги не перевищуватимуть рівень 2025 року. Один із чиновників ЄС пояснив, що рішення ухвалили, щоб не допустити переходу суден до китайських операторів.

Нагадаємо, після 2022 року TotalEnergies вийшла з більшості своїх російських проєктів, однак частку в Yamal LNG зберегла, заявивши, що покине проєкт лише у разі запровадження санкцій.