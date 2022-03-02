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ЄСПЛ виніс чергове рішення проти Польщі через проблеми з судовою системою

Справа Advance Pharma sp. z o.o проти Польщі є одним із 94 позовів проти Польщі, які стосуються різних аспектів реорганізації судової системи країни після 2017 року
ЄСПЛ у справі фармацевтичного виробника проти Польщі виніс рішення на користь позивача і визнав порушення права на справедливий суд через те, що палата, яка приймала рішення у справі, мала сумнівну неупередженість та незалежність.
ЄСПЛ виніс чергове рішення проти Польщі через проблеми з судовою системою Фото: Доступ до правди

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні суду від 3 лютого. 

Справа Advance Pharma sp. z o.o проти Польщі є одним із 94 позовів проти Польщі, які стосуються різних аспектів реорганізації судової системи країни після 2017 року.

Позивач заявляв, що Цивільна палата Верховного суду, яка приймала апеляційне рішення у справі щодо компанії і відхилила апеляцію, не була "судом, сформованим відповідно до законодавства" і мала сумнівну неупередженість та незалежність.

Суд визнав, що порушення прав позивача яке виникло у зв’язку зі змінами до польського законодавства, які уможливили пряме або опосередковане втручання виконавчої та законодавчої гілок влади у процедуру призначення суддів, відтак легітимність судових органів із суддів, призначених за новою системою, виявилась скомпрометованою, і відтак Цивільна палата Верховного суду не була "незалежним та неупередженим судом, створеним згідно із законодавством" за критеріями ЄКПЛ. 

"Суд встановив, що триваюча діяльність Національної ради судочинства, за змінами до законодавства від 2017 року, та її участь у процедурі призначення суддів закріплює системну проблему, на яку вказує Суд", - йдеться у комюніке.

Суд постановив виплатити компанії-позивачу 15 тисяч євро моральної компенсації та ще 3 тисячі євро компенсації витрат. 

Нагадаємо, що суд ЄС схвалив жорстке рішення проти Польщі, Варшава відмовилась його виконувати

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03 02 2022 14:50
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