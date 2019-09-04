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ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити понад €22 тис Навальному за його арешт

Це компенсація за десятимісячний домашній арешт
Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити понад 22 тисяч євро опозиціонеру Олексію Навальному за його домашній арешт. Суд визнав, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст.
ЄСПЛ зобов Фото: ukrinform.com

Сам Навальний наполягав на виплаті компенсації у розмірі 100 тисяч євро, одна ЄСПЛ визначив розмір моральної компенсації у 20 тисяч євро та 2,7 тисячі євро компенсації судових витрат. 

Це компенсація за десятимісячний домашній арешт, в якому російський опозиціонер перебував у 2014 році.

Раніше Навальний виграв у ЄСПЛ іншу справу проти Росії: держава виплатить йому 67 тисяч євро.

Нагадаємо, що російського опозиційного політика Олексія Навального 24 вересня затримали на виході із спецприймальника відразу після того, як він відбув 30 діб арешту.

 

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09 04 2019 14:30
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