ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити понад €22 тис Навальному за його арешт

Це компенсація за десятимісячний домашній арешт

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити понад 22 тисяч євро опозиціонеру Олексію Навальному за його домашній арешт. Суд визнав, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст.

Сам Навальний наполягав на виплаті компенсації у розмірі 100 тисяч євро, одна ЄСПЛ визначив розмір моральної компенсації у 20 тисяч євро та 2,7 тисячі євро компенсації судових витрат.

Це компенсація за десятимісячний домашній арешт, в якому російський опозиціонер перебував у 2014 році.

Раніше Навальний виграв у ЄСПЛ іншу справу проти Росії: держава виплатить йому 67 тисяч євро.