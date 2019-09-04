НОВИНИЄвропейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити понад 22 тисяч євро опозиціонеру Олексію Навальному за його домашній арешт. Суд визнав, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити понад €22 тис Навальному за його арешт
Це компенсація за десятимісячний домашній арешт
Фото: ukrinform.com
Сам Навальний наполягав на виплаті компенсації у розмірі 100 тисяч євро, одна ЄСПЛ визначив розмір моральної компенсації у 20 тисяч євро та 2,7 тисячі євро компенсації судових витрат.
Це компенсація за десятимісячний домашній арешт, в якому російський опозиціонер перебував у 2014 році.
Раніше Навальний виграв у ЄСПЛ іншу справу проти Росії: держава виплатить йому 67 тисяч євро.
Нагадаємо, що російського опозиційного політика Олексія Навального 24 вересня затримали на виході із спецприймальника відразу після того, як він відбув 30 діб арешту.
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