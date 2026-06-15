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Єврокомісарка Кос очікує, що решту кластерів для вступу України до ЄС відкриють у липні

15 червня 2026, 13:35
Єврокомісарка Кос очікує, що решту кластерів для вступу України до ЄС відкриють у липні
Україні та Молдові повинні відкрити перший кластер щодо вступу країн до блоку.
Єврокомісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос заявила, що в липні можуть відкрити решту 5 кластерів у межах переговорів про вступ України до блоку.
 
Про це вона сказала під час спілкування із журналістами.
 
Кос сказала, що сьогодні, 15 червня, буде "мега день" або "мега понеділок" для процесу розширення Європейського Союзу, адже саме сьогодні Україні та Молдові повинні відкрити перший кластер щодо вступу країн до блоку.
 
"По-перше, ми матимемо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. ​Тож нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов’язання, і справді настав час, щоб ми це зробили", – сказала вона.
 
За словами Кос, якщо ці країни виконують зобов’язання, то і ЄС також повинен це робити. Саме тому вона очікує, що в липні Євросоюз відкриє решту п’ять кластерів для України та Молдови. У Кос запитали, чи справді Україна готова до вступу до ЄС. Вона заявила, що Київ готовий до вступу завдяки "попередньому завантаженню" необхідних реформ іще під час неформальних переговорів починаючи з листопада 2025 року.
 
Нагадаємо, що це потрібно Україні, щоб розпочати синхронізацію із законодавством ЄС за шістьома кластерами. Кос також зазначила, що день, коли росія обрала атакувати Україну, "про все говорить".
 
"У день, коли Україна відкриває свій перший переговорний кластер із ЄС, москва знову показує, чого боїться найбільше", – написала вона.

 

війна в Україніросія окупантивступ ЄС

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