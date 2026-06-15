Єврокомісарка Кос очікує, що решту кластерів для вступу України до ЄС відкриють у липні

Україні та Молдові повинні відкрити перший кластер щодо вступу країн до блоку.

Єврокомісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос заявила, що в липні можуть відкрити решту 5 кластерів у межах переговорів про вступ України до блоку.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами.

Кос сказала, що сьогодні, 15 червня, буде "мега день" або "мега понеділок" для процесу розширення Європейського Союзу, адже саме сьогодні Україні та Молдові повинні відкрити перший кластер щодо вступу країн до блоку.

"По-перше, ми матимемо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. ​Тож нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов’язання, і справді настав час, щоб ми це зробили", – сказала вона.