Єврокомісарка Кос сподівається, що напруга з Польщею не завадить вступу України до ЄС

Єврокомісарка з питань розширення наголосила, що залишається оптимістичною.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що напруга у відносинах між Україною та Польщею не завадить просуванню України до ЄС.

Про це передає кореспондент "Укрінформу".

На запитання, чи може Варшава заблокувати український вступ, Кос відповіла, що Євросоюз і раніше знаходив рішення у складних ситуаціях, зокрема з Угорщиною, хоча для цього іноді потрібен час. Вона висловила сподівання, що уряди України й Польщі дадуть змогу зробити всі потрібні кроки для відкриття решти переговорних кластерів і поступово закривати їх розділ за розділом, наголосивши, що залишається оптимістичною.

Нагадаємо, відносини Польщі та України загострилися після того, як наприкінці травня Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО почесне найменування "імені Героїв УПА". Після обміну заявами та відмови України змінювати назву президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, на знак солідарності з яким від польських нагород відмовилися всі українські президенти та низка чиновників.

Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск неодноразово закликав до "здорового глузду" та деескалації. 23 червня він процитував слова папи Івана Павла II із закликом до прощення та очищення історичної пам'яті, а днем раніше назвав конфлікт стратегічною помилкою, від якої обидві сторони втратять у політичному, бізнесовому, геополітичному та репутаційному аспектах.