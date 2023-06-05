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Єврокомісія до вересня заборонила імпорт української агропродукції

05 червня 2023, 12:51
Єврокомісія до вересня заборонила імпорт української агропродукції
Фото: google.com
Єврокомісія продовжила заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до 5-ти країн ЄС до середини вересня.

Мова йде про Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію і Словаччину.

Про це передає Dziennik Gazeta Prawna.

Єврокомісія продовжила до середини вересня європейську заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику”, - йдеться в матеріалі.

Єврокомісія 2 травня офіційно оголосила про запровадження до 5 червня "виключних та тимчасових" запобіжних заходів проти імпорту з України, які обмежують надходження сільськогосподарських товарів українського виробництва до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Обмеження стосуються пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, що походять з України.

Після запровадження Єврокомісією обмеження на ввезення на територію 5-ти країн ЄС окремих видів агропродукції Варшава скасувала національну заборону на українські сільськогосподарські товари. Також Польща запропонувала Єврокомісії ввести заборону на імпорт інших видів агропродукції з України, серед яких м'які фрукти, мед, яйця, м'ясо птиці.

На початку травня 5 країн ЄС вимагали від Єврокомісії продовження заборони імпорту зерна з України.
імпортЄврокомісіяУкраїнаагропродукція

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