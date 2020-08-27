Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Єврокомісія фінально підписала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу

Угода передбачає закупівлю для усіх країн-членів 300 млн доз вакцини, з можливістю закупівлі наступних 100 млн доз
Схожі угоди надалі планують підписати ще з чотирма розробниками, з якими наразі завершили попередній етап перемовин - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac та Moderna.
Єврокомісія фінально підписала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу Фото: з вільних джерел

Єврокомісія фінально підписала угоду про закупівлю 300 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу у розробника AstraZeneca.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Угода передбачає закупівлю для усіх країн-членів 300 млн доз вакцини, з можливістю закупівлі наступних 100 млн доз. 

Схожі угоди надалі планують підписати ще з чотирма розробниками, з якими наразі завершили попередній етап перемовин - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac та Moderna.

ЄС веде перемовини одразу з багатьма компаніями, які використовують різні технології, аби гарантувати, що принаймні декілька цих вакцин виявляться безпечними та ефективними. 

Потенційна вакцина AstraZeneca вже перебуває у великомасштабних клінічних випробуваннях фази II / III після багатообіцяючих результатів у фазі I / II щодо безпеки та імуногенності.

Нагадаємо, що Німеччина вважає, що коронавірусна вакцина не буде широко доступна до середини 2021 року

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2020 16:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.