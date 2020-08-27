Єврокомісія фінально підписала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу
Єврокомісія фінально підписала угоду про закупівлю 300 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу у розробника AstraZeneca.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Угода передбачає закупівлю для усіх країн-членів 300 млн доз вакцини, з можливістю закупівлі наступних 100 млн доз.
Схожі угоди надалі планують підписати ще з чотирма розробниками, з якими наразі завершили попередній етап перемовин - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac та Moderna.
ЄС веде перемовини одразу з багатьма компаніями, які використовують різні технології, аби гарантувати, що принаймні декілька цих вакцин виявляться безпечними та ефективними.
Потенційна вакцина AstraZeneca вже перебуває у великомасштабних клінічних випробуваннях фази II / III після багатообіцяючих результатів у фазі I / II щодо безпеки та імуногенності.
Нагадаємо, що Німеччина вважає, що коронавірусна вакцина не буде широко доступна до середини 2021 року
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