Єврокомісія підтвердила контакти зі США та Україною щодо переговорів з рф в ОАЕ

26 січня 2026, 16:27
Єврокомісія підтвердила контакти зі США та Україною щодо переговорів з рф в ОАЕ
Фото: з вільного доступу
ЄС бере участь у координації дій навколо переговорів України та росії.

Європейська комісія підтвердила, що вона була в контакті з українськими та американськими делегаціями "до і після" їхніх переговорів з росією в ОАЕ протягом вихідних.

Вона також заявила, що розглядає майбутнє членство України в ЄС як частину гарантій економічної безпеки після укладення мирної угоди з росією, але зазначила, що конкретної дати для цього не узгоджено і що це питання має вирішувати Європейська Рада.

Про це інформує The Guardian.

Нагадаємо, переговори між представниками України, США та росії тривали в Абу-Дабі протягом двох днів і завершилися 24 січня. Основною темою обговорень стала ситуація на Донбасі та можливі параметри майбутнього врегулювання.

Більше публікацій

