Єврокомісія подасть до суду на Францію та Іспанію через зволікання із законом про кібербезпеку

Є ризик штрафів у десятки мільйонів євро.

Єврокомісія готується подати позови проти Франції та Іспанії до Суду ЄС через невиконання зобов'язань щодо ухвалення законодавства про кібербезпеку.

Про це повідомляє Politico.

Обидві країни пропустили жовтневий дедлайн 2024 року для впровадження в національне законодавство директиви NIS2, яку ЄС ухвалив у 2022 році. Документ зобов'язує операторів найбільш чутливих галузей, від енергетики та транспорту до водопостачання та цифрової інфраструктури, краще захищатися від кібератак. Єврокомісія двічі нагадувала країнам про порушення, однак безрезультатно.

За словами представника ЄК, позови проти Франції та Іспанії планується подати до або після "літніх канікул", але обов'язково до кінця року. Одночасно ЄК планує порушити справи й проти інших країн-членів, які досі не впровадили NIS2, не уточнюючи, яких саме. Суд може покарати країни штрафами, хоча також може надати більше часу для впровадження законодавства.

Франція планує об'єднати NIS2 та інший закон ЄС про критичну інфраструктуру в один національний акт, однак розгляд законопроєкту неодноразово відкладався і зараз очікується не раніше кінця вересня.