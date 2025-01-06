Єврокомісія: припинення транзиту газу рф Києвом не вплинуло на стабільність енергоринку ЄС

Проте дії словацького прем’єра в Євросоюзі не коментують.

Після завершення контракту на транзит російського газу через Україну до країн блоку ситуація на енергетичному ринку Європейського Союзу залишається стабільною.

Про це у Брюсселі на брифінгу сказала речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен.

"Транзитна угода через Україну, як і очікувалося, завершилася 31 грудня. Ми інтенсивно працювали впродовж усього року із усіма країнами-членами та з Україною для підготовки до різних сценаріїв. Щодо безпеки постачання до Словаччини, то минулого тижня проведене надзвичайне засідання Газової координаційної групи, щоб підбити підсумки навколо завершення транзитної угоди. Учасники дійшли висновку, що не існує жодних проблем з безпеки постачання або занепокоєнь для Євросоюзу на тлі припинення цього транзиту", - оголосила речниця Єврокомісії.

За словами Ітконен, європейський ринок вже відреагував на завершення угоди про транзит російського газу через Україну, і це не привело до жодних цінових сплесків для європейських споживачів наприкінці року.

"Хочу зауважити, що Єврокомісія не купує й не продає, але ринкові основи залишаються стабільними. Попит задоволений на близько 80% порівняно з докризовим рівнем. Газ у сховищах також на докризовому рівні. Важливо, що ми застосували в Європі рекордний обсяг відновлювальної енергії", - додала Анна-Каїса Ітконен.

Також вона вважає, що Європа та її країни-члени входять у найхолодніші місяці року.

Єврокомісія продовжує підтримувати зв'язок із країнами-членами та проводити регулярний моніторинг цін на енергетичному ринку.

Натомість речниця утрималася від прямої відповіді на уточнююче запитання, чи свідома Єврокомісія будь-яких дій уряду Роберта Фіцо з виконання погроз зупинити експорт європейської електроенергії до України.

"Щодо коментарів прем’єр-міністра ми не маємо жодних коментарів. Мені здається, я вже відповіла на це запитання, коли зауважила про відсутність занепокоєнь щодо безпеки постачання до будь-якої країни-члена", - додала Ітконен.

Раніше ми писали, що попри погрози Фіцо Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію.