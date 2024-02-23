Єврокомісія розблокує €137 млрд для Польщі

Європейська комісія розблокує в кінці місяця виплати в розмірі 137 мільярдів євро з фондів Євросоюзу для Польщі.

Вони були заморожені через проблеми з верховенством права в країні за попередньої влади, пише Politico.

"Наступного тижня Єврокомісія ухвалить два рішення щодо європейських фондів, які наразі заблоковані для Польщі. Ці рішення вивільнять для Польщі до 137 мільярдів євро", – сказал президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що кошти надійдуть з плану відновлення Євросоюзу і з фондів згуртованості.

На початку цього тижня міністр юстиції Польщі Адам Боднар представив у Брюсселі "план дій", спрямований на припинення суперечки щодо верховенства права між Євросоюзом і Варшавою. Вона розпочалася за часів попереднього уряду "Права і справедливості".

Фон дер Ляєн вважає, що план є потужною заявою, і привітала прагнення уряду Дональда Туска відновити незалежність судової влади.

"Це чітка дорожня карта для Польщі, і ваші зусилля є вирішальними", – сказала вона Туску.