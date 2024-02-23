Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісія розблокує €137 млрд для Польщі

23 лютого 2024, 17:12
Єврокомісія розблокує €137 млрд для Польщі
Фото: з вільних джерел
Європейська комісія розблокує в кінці місяця виплати в розмірі 137 мільярдів євро з фондів Євросоюзу для Польщі.

Вони були заморожені через проблеми з верховенством права в країні за попередньої влади, пише Politico.

"Наступного тижня Єврокомісія ухвалить два рішення щодо європейських фондів, які наразі заблоковані для Польщі. Ці рішення вивільнять для Польщі до 137 мільярдів євро", – сказал президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що кошти надійдуть з  плану відновлення Євросоюзу і з фондів згуртованості.

На початку цього тижня міністр юстиції Польщі Адам Боднар представив у Брюсселі "план дій", спрямований на припинення суперечки щодо верховенства права між Євросоюзом і Варшавою. Вона розпочалася за часів попереднього уряду "Права і справедливості".

Фон дер Ляєн вважає, що план є потужною заявою, і привітала прагнення уряду Дональда Туска відновити незалежність судової влади.

"Це чітка дорожня карта для Польщі, і ваші зусилля є вирішальними", – сказала вона Туску.

 

Останні матеріали

Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється