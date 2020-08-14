Єврокомісія уклала першу угоду про купівлю 300 млн доз потенційної вакцини від коронавірусу
Сьогодні Європейська комісія досягла першої угоди з фармацевтичною компанією AstraZeneca про купівлю потенційної вакцини від коронавірусу.
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає "Європейська правда".
Угода стала позитивним продовженням попередніх переговорів з Sanofi-GSK, про які повідомлялося 31 липня, і з Johnson & Johnson 13 серпня. Після того, як вакцина доведе свою безпеку та ефективність проти COVID-19, згідно з укладеною угодою, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз вакцини AstraZeneca з можливістю придбання ще 100 мільйонів доз від імені держав-членів ЄС. Комісія продовжує обговорювати аналогічні угоди з іншими виробниками вакцин.
"Інтенсивні переговори Європейської комісії продовжують приносити результати. Сьогоднішня угода є першим наріжним каменем у реалізації стратегії Європейської комісії щодо вакцин. Ця стратегія дозволить нам надавати майбутні вакцини європейцям, а також нашим партнерам в інших країнах світу," - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні, після декількох тижнів переговорів, у нас є перша попередня угода ЄС про покупку вакцини-кандидата. Ми будемо продовжувати невпинно працювати над тим, щоб залучити більше кандидатів у широкий портфель вакцин ЄС. Безпечна та ефективна вакцина залишається найнадійнішою стратегією виходу для захисту наших громадян та решти світу від коронавірусу", - заявила Стелла Кіріакідіс, комісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів.
Зазначається, що потенційна вакцина AstraZeneca вже перебуває у великомасштабних клінічних випробуваннях фази II / III після багатообіцяючих результатів у фазі I / II щодо безпеки та імуногенності.
Нагадаємо, що Єврокомісія 31 липня завершила переговори з французькою фармацевтичною компанією Sanofi щодо придбання 300 млн доз майбутньої вакцини проти COVID-19.
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