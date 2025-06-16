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ПОЛІТИКА

Єврокомісія відклала торгову угоду з Україною через вибори в Польщі та Румунії

16 червня 2025, 12:59
Єврокомісія відклала торгову угоду з Україною через вибори в Польщі та Румунії
Фото: з вільного доступу
Були побоювання, що протести фермерів могли б послабити позиції проєвропейських кандидатів.

Європейська комісія відклала підготовку нової довгострокової торговельної угоди з Україною до завершення президентських виборів у Польщі та Румунії, щоб уникнути протестів фермерів, які могли вплинути на результати голосування.

Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на власні джерела.

Єврокомісія свідомо гальмувала роботу над угодою з Україною, щоб не презентувати пропозиції, які сприятимуть українським виробникам, до завершення виборів у Польщі та Румунії, повідомило джерело DGP. 

Були побоювання, що протести фермерів могли б послабити позиції проєвропейських кандидатів Рафала Тшасковського (який програв Каролю Навроцькому) у Польщі та Нікушора Дана (який переміг Джорджа Сіміона) у Румунії, зазначило видання.

Зараз тривають переговори щодо нової багаторічної угоди, яку планують завершити до кінця липня 2025 року. Експерти прогнозують, що нова угода буде вигіднішою для України порівняно з чинними обмеженнями.

Нові квоти встановлять на рівні, який буде компромісом між нинішніми обмеженнями та пільгами, що діяли протягом останніх трьох років, сказав єврокомісар із сільського господарства Крістоф Гансен.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в червні 2022 року ЄС тимчасово скасував мита та квоти на українські сільськогосподарські товари. Це було зроблено, щоб підтримати Україну, яка зіткнулася з ускладненнями в експорті через блокаду чорноморських торговельних шляхів. Ці пільги діяли до 6 червня 2025 року, після чого повернувся "довоєнний" режим.

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