Єврокомісія відклала запуск системи авторизації поїздок ETIAS на осінь 2023 року

Ця система передбачає, що в’їзд до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) в ній.

Фото: afp.com

Як повідомляє Euronews, авторизація буде платною, вона буде коштувати 7 євро. Термін дії авторизації 3 роки, після чого для здійснення поїздок до ЄС потрібно буде знову здійснити відповідну оплату. Реєстрація не буде аналогом візи, а додатковим заходом, необхідним для подорожування країнами еврозони. За попередніми даними, для заповнення анкети вперше громадянам знадобиться до 20 хв. часу. ЄС ухвалив рішення запровадити таку систему ще в 2016 році, проте її запуск постійно відтерміновувався з різних причин.

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