НОВИНИЦя система передбачає, що в’їзд до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) в ній.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єврокомісія відклала запуск системи авторизації поїздок ETIAS на осінь 2023 року
Фото: afp.com
Як повідомляє Euronews, авторизація буде платною, вона буде коштувати 7 євро. Термін дії авторизації 3 роки, після чого для здійснення поїздок до ЄС потрібно буде знову здійснити відповідну оплату.
Реєстрація не буде аналогом візи, а додатковим заходом, необхідним для подорожування країнами еврозони. За попередніми даними, для заповнення анкети вперше громадянам знадобиться до 20 хв. часу.
ЄС ухвалив рішення запровадити таку систему ще в 2016 році, проте її запуск постійно відтерміновувався з різних причин.
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09 08 2022 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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