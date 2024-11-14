Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Єврокомісія вперше схвалила фінансування спільної закупівлі зброї для країн ЄС, частина якої піде Україні

14 листопада 2024, 20:59
Єврокомісія вперше схвалила фінансування спільної закупівлі зброї для країн ЄС, частина якої піде Україні
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Загальна вартість проєктів перевищує 11 млрд євро. У них беруть участь 20 країн-членів ЄС.

Європейська комісія вперше в історії схвалила фінансування спільної закупівлі зброї держав-членів ЄС, зокрема ракет та боєприпасів. Частина з них піде на допомогу Україні.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

Як зазначається, фінансування ЄС отримають п’ять проєктів, які реалізуються в межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Кожен із них отримає 60 млн євро підтримки від ЄС.

Загальна вартість проєктів перевищує 11 млрд євро. У них беруть участь 20 країн-членів ЄС.

Два проєкти стосуються спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, два - боєприпасів калібру 155 мм, ще один - бронетранспортерів. 

У Єврокомісії зазначили, що більшість відібраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України. Зокрема, ЗСУ зможуть отримати системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпаси.

Програма EDIRPA була ухвалена Євросоюзом після повномасштабного вторгнення росії в Україну як короткостроковий (до 2025 року включно) інструмент підтримки спільних оборонних закупівель держав-членів, а також Норвегії.

Єврокомісіязброявійна в Україні

Останні матеріали

Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цізньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цізньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 21:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється