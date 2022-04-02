ПОЛІТИКА НОВИНИУ Європейській комісії заявили про солідарність з Deutsche Welle після заборони діяльності німецького мовника в Росії та засудили дії російської влади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єврокомісія вважає абсолютно невиправданим рішення РФ про заборону Deutsche Welle
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у п’ятницю.
"Це дуже погана новина і поганий розвиток подій. Це рішення російської влади неприйнятне та не має жодного виправдання", - прокоментував Стано заборону.
Бербок і Лавров посперечалися через заблокований у Німеччині кремлівський телеканал RT
За його словами, російська влада пов’язала своє рішення з рішенням німецького регулятора про заборону діяльності в Німеччині російського державного мовника RT.de через відсутність діючої ліцензії.
"Тобто це рішення абсолютно не пов’язане з роботою Deutsche Welle в Росії. Ця реакція російської влади, на жаль, знову ілюструє триваюче порушення свободи медіа і в цьому випадку - незалежності медіа", - додав Стано.
Речник заявив про солідарність Єврокомісії з Deutsche Welle.
"Ми очікуємо, що Deutsche Welle матиме повний і справедливий доступ до всіх юридичних кроків, щоб оскаржити це невиправдане рішення в Росії", - зазначив Стано.
Він додав, що ЄС підготує відповідну заяву у зв’язку з цим питанням.
3 лютого стало відомо, що Росія вирішила заборонити роботу на своїй території німецької медіакомпанії Deutsche Welle, а також застосувати обмеження щодо деяких осіб з ФРН у зв’язку із забороною у Німеччині мовлення пропагандистського каналу RT.
Гендиректор DW Петер Лімбург заявив, що рішення російської влади "не піддається розумінню" та назвав реакцію Росії надмірною.
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04 02 2022 16:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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