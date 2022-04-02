Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Єврокомісія вважає абсолютно невиправданим рішення РФ про заборону Deutsche Welle

У Європейській комісії заявили про солідарність з Deutsche Welle після заборони діяльності німецького мовника в Росії та засудили дії російської влади.
Єврокомісія вважає абсолютно невиправданим рішення РФ про заборону Deutsche Welle Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Як повідомляє "Європейська правда",  про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у п’ятницю.
 
"Це дуже погана новина і поганий розвиток подій. Це рішення російської влади неприйнятне та не має жодного виправдання", - прокоментував Стано заборону.
 
Бербок і Лавров посперечалися через заблокований у Німеччині кремлівський телеканал RT
За його словами, російська влада пов’язала своє рішення з рішенням німецького регулятора про заборону діяльності в Німеччині російського державного мовника RT.de через відсутність діючої ліцензії. 
 
"Тобто це рішення абсолютно не пов’язане з роботою Deutsche Welle в Росії. Ця реакція російської влади, на жаль, знову ілюструє триваюче порушення свободи медіа і в цьому випадку - незалежності медіа", - додав Стано.
 
Речник заявив про солідарність Єврокомісії з Deutsche Welle.
 
"Ми очікуємо, що Deutsche Welle матиме повний і справедливий доступ до всіх юридичних кроків, щоб оскаржити це невиправдане рішення в Росії", - зазначив Стано.
 
Він додав, що ЄС підготує відповідну заяву у зв’язку з цим питанням.
 
3 лютого стало відомо, що Росія вирішила заборонити роботу на своїй території німецької медіакомпанії Deutsche Welle, а також застосувати обмеження щодо деяких осіб з ФРН у зв’язку із забороною у Німеччині мовлення пропагандистського каналу RT.
 
Гендиректор DW Петер Лімбург заявив, що рішення російської влади "не піддається розумінню" та назвав реакцію Росії надмірною.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2022 16:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.