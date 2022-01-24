Єврокомісія виділяє Україні €1,2 мільярда допомоги

ЄС підтримує Україну. Ми тверді у своїй підтримці. Я оголошую новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених позик та грантів, задля підтримки України в середньо- та довготерміновій перспективі

Єврокомісія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

Про це повідомила у Твіттері голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

"ЄС підтримує Україну. Ми тверді у своїй підтримці. Я оголошую новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених позик та грантів, задля підтримки України в середньо- та довготерміновій перспективі", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, ця підтримка допоможе Україні "задовольнити фінансові потреби через імовірний збройний конфлікт та підтримати зусилля України щодо зміцнення її стійкості".

В іншому дописі голова Єврокомісії поінформувала, що пакет включає макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро та збільшення удвічі двосторонньої допомоги цього року - на 120 мільйонів євро.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що очікує на якнайшвидше затвердження цієї допомоги з боку Європарламенту. Перший транш у розмірі 600 млн євро можуть переказати Україні вже найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський подякував голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

«Вдячний голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за своєчасне рішення ЄС надати €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС укотре демонструє тверду підтримку України», - написав Зеленський у Твіттері.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн розвиток безпекової ситуації навколо України та питання енергетичної безпеки.