Єврокомісія визначила ключові реформи для країн Балкан, які планують вступити до ЄС

Вперше Комісія оцінює загальну збалансованість переговорів про приєднання як з Чорногорією, так і з Сербією і пропонує подальші кроки

У комюніке Єврокомісії, схваленому державами-членами в березні 2020 року, викладені конкретні пропозиції щодо посилення процесу приєднання країн до ЄС.

Європейська комісія опублікувала документ про політику розширення ЄС і Пакет розширення на 2020 рік, що включає звіти про прогрес шести країн Західних Балкан.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ розміщений на сайті ЄК.

У комюніке Єврокомісії, схваленому державами-членами в березні 2020 року, викладені конкретні пропозиції щодо посилення процесу приєднання країн до ЄС.

"Достовірний прогрес в області верховенства закону залишається серйозною проблемою, яка часто корелює з відсутністю політичної волі. Повільна динаміка судової культури триває у всьому регіоні Західних Балкан без достатньої прихильності принципу судової незалежності. Загальні темпи боротьби з корупцією сповільнилися, а послужний список більшості партнерів далекий від виконання вимог для членства, в той час, як у сфері свободи вираження думок і плюралізму ЗМІ минулого року був найменший прогрес", - йдеться в документі.

Вперше Комісія оцінює загальну збалансованість переговорів про приєднання як з Чорногорією, так і з Сербією і пропонує подальші кроки. Це повинно дозволити міжурядовим конференціям надати форуми для політичного діалогу з реформ, підбити підсумки загального процесу приєднання та викласти плани на рік вперед, включаючи відкриття і закриття глав і можливі коригувальні заходи.

У випадку Албанії та Північної Македонії Комісія сподівається, що перші міжурядові конференції будуть скликані якомога швидше після затвердження рамок переговорів Радою ЄС.

Очікується, що Боснія і Герцеговина розгляне 14 ключових пріоритетів, що містяться у висновку Єврокомісії, при цьому поки зроблені лише деякі кроки.

Що стосується Косово, був досягнутий обмежений прогрес в реформах, пов'язаних з ЄС, "і важливо, щоб влада Косова подвоїли свої зусилля з просування європейським шляхом, в тому числі за допомогою виконання Угоди про стабілізацію та асоціацію".

Комісія також затвердила всеосяжний економічний і інвестиційний план для Західних Балкан, який спрямований на стимулювання довгострокового відновлення регіону, перехід до "зелених" і цифрових технологій, сприяння регіональному економічному співробітництву, прискорення економічного зростання і підтримку реформ, необхідних для просування на шляху до ЄС.

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