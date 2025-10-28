Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Єврокомісія закликає країни ЄС використати заморожені російські активи на користь України

28 жовтня 2025, 11:48
Єврокомісія закликає країни ЄС використати заморожені російські активи на користь України
Фото: з вільного доступу
Як альтернативу ЄК пропонує ще “менш привабливі” варіанти.

Єврокомісія посилює тиск на уряди країн ЄС, які не хочуть погоджуватися на фінансування України шляхом використання заморожених російських активів, попереджаючи: якщо вони не змусять РФ оплатити рахунки, то платити доведеться “з власних гаманців”.

Про це пише Politico.

Зокрема, як зазначає видання, у Єврокомісії кажуть європейським урядам: якщо вони не змусять росію оплатити рахунки, то їм доведеться зробити це самим.

Як один з важелів тиску Єврокомісія застосовує ідею спільних європейських запозичень для фінансування "репараційного кредиту" Україні, розуміючи, що ця ідея ще менш прийнятна, ніж використання активів рф.

Європейські посадовці роблять ставку на те, що Бельгія, де зберігаються майже всі активи рф і яка висловила занепокоєння з приводу законності їх конфіскації, а також інші країни, які висловлювали свої заперечення більш стримано, зрештою приймуть цей план.

Троє дипломатів ЄС розповіли, що зараз посадовці Комісії займаються делікатним балансуванням, щоб просунути план щодо активів.

"Це дипломатія. Ви пропонуєте людям те, чого вони не хочуть робити, щоб вони погодилися на менше", – сказав один зі співрозмовників.

Другий дипломат, був так само скептичний щодо плану Б.

 "Ідея, що єврооблігації можуть серйозно розглядатися, просто смішна", – сказав він.

Джерела переконані, що Бельгія до наступного саміту лідерів ЄС у грудні все ж погодиться на ідею з використанням росактивів.

"Комісія веде інтенсивний обмін думками з бельгійською владою з цього питання і готова надати додаткові роз'яснення та запевнення, якщо це буде необхідно", – заявив представник Комісії.

 Він також зазначив, що "будь-яка пропозиція буде базуватися на принципі колективного розподілу ризиків".

"Хоча ми не бачимо жодних ознак того, що початковий підхід Комісії призведе до нових ризиків, ми, звичайно, погоджуємося, що будь-який ризик, пов'язаний з нашою майбутньою пропозицією, повинен бути колективно розподілений між державами-членами, а не тільки між однією", – додав співрозмовник.

війнаЄврокомісіязаморожені активи рф

Останні матеріали

Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Політика
Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється