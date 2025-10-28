Єврокомісія закликає країни ЄС використати заморожені російські активи на користь України

Як альтернативу ЄК пропонує ще “менш привабливі” варіанти.

Єврокомісія посилює тиск на уряди країн ЄС, які не хочуть погоджуватися на фінансування України шляхом використання заморожених російських активів, попереджаючи: якщо вони не змусять РФ оплатити рахунки, то платити доведеться “з власних гаманців”.

Про це пише Politico.

Зокрема, як зазначає видання, у Єврокомісії кажуть європейським урядам: якщо вони не змусять росію оплатити рахунки, то їм доведеться зробити це самим.

Як один з важелів тиску Єврокомісія застосовує ідею спільних європейських запозичень для фінансування "репараційного кредиту" Україні, розуміючи, що ця ідея ще менш прийнятна, ніж використання активів рф.

Європейські посадовці роблять ставку на те, що Бельгія, де зберігаються майже всі активи рф і яка висловила занепокоєння з приводу законності їх конфіскації, а також інші країни, які висловлювали свої заперечення більш стримано, зрештою приймуть цей план.

Троє дипломатів ЄС розповіли, що зараз посадовці Комісії займаються делікатним балансуванням, щоб просунути план щодо активів.

"Це дипломатія. Ви пропонуєте людям те, чого вони не хочуть робити, щоб вони погодилися на менше", – сказав один зі співрозмовників.

Другий дипломат, був так само скептичний щодо плану Б.

"Ідея, що єврооблігації можуть серйозно розглядатися, просто смішна", – сказав він.

Джерела переконані, що Бельгія до наступного саміту лідерів ЄС у грудні все ж погодиться на ідею з використанням росактивів.

"Комісія веде інтенсивний обмін думками з бельгійською владою з цього питання і готова надати додаткові роз'яснення та запевнення, якщо це буде необхідно", – заявив представник Комісії.

Він також зазначив, що "будь-яка пропозиція буде базуватися на принципі колективного розподілу ризиків".

"Хоча ми не бачимо жодних ознак того, що початковий підхід Комісії призведе до нових ризиків, ми, звичайно, погоджуємося, що будь-який ризик, пов'язаний з нашою майбутньою пропозицією, повинен бути колективно розподілений між державами-членами, а не тільки між однією", – додав співрозмовник.