Єврокомісія запропонувала ввести мінімальний податок для транснаціональних компаній

У повідомленні відзначається, що ця пропозиція відповідає обіцянці ЄС бути одним із перших, хто реалізує нещодавню угоду про глобальну податкову реформу

Європейська комісія запропонувала нову директиву, яка забезпечить мінімальну ставку оподаткування для глобальної діяльності великих транснаціональних компаній.

Про це повідомила пресслужба комісії в середу, пише "Європейська правда".

У повідомленні відзначається, що ця пропозиція відповідає обіцянці ЄС бути одним із перших, хто реалізує нещодавню угоду про глобальну податкову реформу.

"Сьогоднішня пропозиція тісно пов'язана з міжнародною угодою та визначає, як принципи ефективної податкової ставки у 15%, погоджені 137 країнами, застосовуватимуться на практиці в ЄС. Вона включає загальний набір правил щодо того, як розрахувати цю ефективну податкову ставку, щоб вона належним чином і послідовно застосовувалася на всій території ЄС", - йдеться у повідомленні.

У жовтні понад 100 країн світу досягли угоди про мінімальне оподаткування глобальних корпорацій, включно з такими інтернет-гігантами, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було складніше ухилитись від оподаткування шляхом відкриття офісів у юрисдикціях з низькими податками.Пізніше на саміті в Римі лідери G20 схвалили введення глобального мінімального корпоративного податку у розмірі 15%.

Запропоновані комісією правила будуть застосовуватися до будь-якої великої групи, як внутрішньої, так і міжнародної, з материнською компанією або дочірньою компанією, яка розташована в державі-члені ЄС. Якщо мінімальна ефективна ставка не встановлена ​​країною, в якій базується компанія з низьким оподаткуванням, існує положення про те, що держава-член материнської компанії може застосовувати додатковий податок.

Пропозиція також забезпечує ефективне оподаткування у ситуаціях, коли материнська компанія знаходиться поза межами ЄС у країні з низькими податками, що не застосовує еквівалентних правил.

Нагадаємо, що група із 130 країн, яка представляє понад 90% світового ВВП, попередньо схвалила введення глобального мінімального податку для корпорацій