Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Єврокомісія затвердила першу хвилю фінансування оборони для восьми країн ЄС у рамках SAFE

15 січня 2026, 19:15
Єврокомісія затвердила першу хвилю фінансування оборони для восьми країн ЄС у рамках SAFE
Фото: з вільного доступу
Після завершення оцінки Єврокомісією Рада ЄС матиме чотири тижні на ухвалення рішень щодо реалізації програм.

Європейська комісія попередньо затвердила заявки першої групи держав ЄС на отримання коштів у межах багатомільярдної програми SAFE, спрямованої на підвищення оборонної спроможності.

Про це йдеться у відповідній заяві.

До першої хвилі фінансової допомоги увійшли Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія, Хорватія, Кіпр, Португалія та Румунія. Рішення ухвалене після ретельної оцінки "Національних планів інвестицій в оборону" цих країн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що минулого року ЄС досяг значного прогресу в галузі оборони: "Біла книга та Дорожня карта готовності 2030 дозволили державам-членам мобілізувати до 800 млрд євро на оборону". Вона наголосила на необхідності термінового затвердження планів Радою ЄС для швидкого виділення коштів.

Затвердження відкриває шлях для надання першої хвилі недорогих довгострокових позик, що дозволить країнам терміново підвищити військову готовність та придбати сучасне оборонне обладнання. Наприклад, Кіпр отримає 1,18 млрд євро, а Румунія — 16,68 млрд євро. Загалом ці вісім держав мають право на близько 38 млрд євро після підписання кредитних угод.

Після завершення оцінки Єврокомісією Рада ЄС матиме чотири тижні на ухвалення рішень щодо реалізації програм. Після затвердження Єврокомісія остаточно узгодить кредитні угоди, а перші виплати очікуються вже в березні 2026 року.

ЄврокомісіяУрсула фон дер ЛяєнозброєнняSAFE

Останні матеріали

Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється