Єврокомісія затвердила першу хвилю фінансування оборони для восьми країн ЄС у рамках SAFE

Після завершення оцінки Єврокомісією Рада ЄС матиме чотири тижні на ухвалення рішень щодо реалізації програм.

Європейська комісія попередньо затвердила заявки першої групи держав ЄС на отримання коштів у межах багатомільярдної програми SAFE, спрямованої на підвищення оборонної спроможності.

Про це йдеться у відповідній заяві.

До першої хвилі фінансової допомоги увійшли Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія, Хорватія, Кіпр, Португалія та Румунія. Рішення ухвалене після ретельної оцінки "Національних планів інвестицій в оборону" цих країн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що минулого року ЄС досяг значного прогресу в галузі оборони: "Біла книга та Дорожня карта готовності 2030 дозволили державам-членам мобілізувати до 800 млрд євро на оборону". Вона наголосила на необхідності термінового затвердження планів Радою ЄС для швидкого виділення коштів.

Затвердження відкриває шлях для надання першої хвилі недорогих довгострокових позик, що дозволить країнам терміново підвищити військову готовність та придбати сучасне оборонне обладнання. Наприклад, Кіпр отримає 1,18 млрд євро, а Румунія — 16,68 млрд євро. Загалом ці вісім держав мають право на близько 38 млрд євро після підписання кредитних угод.

Після завершення оцінки Єврокомісією Рада ЄС матиме чотири тижні на ухвалення рішень щодо реалізації програм. Після затвердження Єврокомісія остаточно узгодить кредитні угоди, а перші виплати очікуються вже в березні 2026 року.