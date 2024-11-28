Європа готується до посилення підтримки України на тлі загрози скорочення допомоги від США – Bloomberg

Потік зброї та боєприпасів в Україну залишатиметься визначальним чинником.

Після удару росії по Дніпру новою ракетою середньої дальності "Орєшнік", Володимир Зеленський знову закликав посилити протиповітряну оборону проти безперервних бомбардувань з боку росії. Досі ці прохання здебільшого були спрямовані до США. Але тепер вони частіше будуть направлені на Європу.

Зважаючи на повернення Дональда Трампа до Білого дому європейські уряди стикаються з найгіршим сценарієм: незабаром їм, можливо, доведеться не лише захищати себе, але й підтримувати опір України проти росії без своїх американських союзників. Призначення Трампом спецпредставником з питань України та росії Кіта Келлога, відставного генерала, який виступав за припинення військової допомоги Києву, якщо це буде необхідно для припинення війни, лише посилює ці побоювання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські країни вже нарощують виробництво боєприпасів і артилерії через такі компанії, як німецька Rheinmetall AG і KNDS, але проблема полягатиме у підтримці цих поставок.

Без американської зброї "Київ буде відданий на милість росії", сказав в інтерв'ю Марек Правда, заступник міністра закордонних справ Польщі.

Європейські уряди надають Києву велику фінансову допомогу, проте США залишаються найбільшим військовим донором. Однією з найбільш вразливих сфер вважається обмін розвідувальною інформацією між США та Україною, що є ключовим фактором для націлювання України на російські об'єкти.

Загалом, у європейських столицях існує розуміння того, що наступний рік буде вирішальним для оборони України. Ключовими відкритими питаннями є те, наскільки сильною буде позиція України на будь-яких переговорах, а також специфіка планів Трампа, зазначили посадовці.

"Європейські союзники, які вже намагаються задовольнити власні потреби у переозброєнні, все одно будуть змушені заповнити прогалину, спричинену будь-яким припиненням військової допомоги з боку Вашингтона. Що б Європа не робила, консенсус полягає в тому, що вона не зможе замінити роль США найближчим часом", — вважають кореспонденти.

Ба більше, хоча всі в Європі знають, що потрібно робити, уряди країн Євросоюзу все ще сперечаються, як фінансувати збільшення оборонних витрат. Згідно з нещодавнім звітом Bloomberg Intelligence, 15 найбільшим європейським членам НАТО доведеться щорічно збільшувати військові інвестиції на суму до 340 мільярдів доларів, щоб вирішити це завдання.

Кореспонденти також вказують що, оскільки Київ замінив своє озброєння радянських часів на більш сучасні системи західного виробництва, він став особливо залежним від США в питаннях постачання боєприпасів для стрілецької зброї та артилерії.

"Артилерія має вирішальне значення для утримання та відвоювання територій українськими військами. На США припадає лише чверть поставок артилерійських систем залпового вогню, таких як гаубиці й міномети, в той час, як США, Німеччина і Велика Британія постачають основну частину систем залпового вогню, в тому числі HIMARS", — пишуть кореспонденти.

Хоча після переобрання Трампа на посаду президента настрій у Києві був похмурим, дехто в українській столиці каже, що нестабільність Трампа означає, що є місце для позитивних сюрпризів, і вони сподіваються, що його вдасться переконати в тому, що оборона країни — це справа, яку варто підтримувати.