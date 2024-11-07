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Європа має взяти більшу відповідальність за свою безпеку та допомогу Україні – Урсула фон дер Ляєн

07 листопада 2024, 17:11
Європа має взяти більшу відповідальність за свою безпеку та допомогу Україні – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Відповідний коментар пролунав на полях саміту Європейської політичної спільноти
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має взяти більшу відповідальність за її власну оборону і безпеку та за підтримку України.
 
Про це вона написала у X (Twitter).
 
Відповідний коментар пролунав на полях саміту Європейської політичної спільноти. Посадовиця привітала Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і сказала, що чекає на поновлення роботи з ним.
 
"Ми показували, що Європа здатна брати відповідальність, стоячи разом. Ми показали це під час пандемії: стояли разом, щоб подолати економічний вплив пандемії. Показали під час енергетичної кризи російської війни в Україні", – сказала вона.
 
За словами посадовиці, однією з трьох головних тем саміту є посилення власних оборонних спроможностей та інвестицій, щоб бути краще підготованими.
 
"Це в наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали повідомлення: немає права влади, що верховенство права є важливим, і що в наших спільних інтересах не допускати, аби великі сусіди булили інших", – додала вона. 
війна в Україніросія окупантиУрсула фон дер Ляєн

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