Європа має взяти більшу відповідальність за свою безпеку та допомогу Україні – Урсула фон дер Ляєн

Відповідний коментар пролунав на полях саміту Європейської політичної спільноти

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має взяти більшу відповідальність за її власну оборону і безпеку та за підтримку України.

Про це вона написала у X (Twitter).

Відповідний коментар пролунав на полях саміту Європейської політичної спільноти. Посадовиця привітала Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і сказала, що чекає на поновлення роботи з ним.

"Ми показували, що Європа здатна брати відповідальність, стоячи разом. Ми показали це під час пандемії: стояли разом, щоб подолати економічний вплив пандемії. Показали під час енергетичної кризи російської війни в Україні", – сказала вона.

За словами посадовиці, однією з трьох головних тем саміту є посилення власних оборонних спроможностей та інвестицій, щоб бути краще підготованими.

"Це в наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали повідомлення: немає права влади, що верховенство права є важливим, і що в наших спільних інтересах не допускати, аби великі сусіди булили інших", – додала вона.