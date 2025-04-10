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ПОЛІТИКА

Європа має закуповувати продукцію української оборонної промисловості – The Economist

10 квітня 2025, 16:31
Європа має закуповувати продукцію української оборонної промисловості – The Economist
Фото: Reuters
Укладення контрактів з Україною було б економічно ефективним способом пом'якшити закінчення американської допомоги.

Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс та все менше залежить від озброєння союзників.

Про це пише The Economist.

Разом з цим там переконують, що за умови в рази активнішої участі Євросоюзу у забезпеченні нашої держави необхідним покращення бойових успіхів ЗСУ було б ще більшим. 

Задовольнити потреби України в обороні може відправка ще більшої кількості іноземного обладнання. Та більшість компаній, які працюють нині у Європі, не прагнуть нарощувати виробництво без довготривалих контрактів, через що реалізувати цей варіант буде не так вже й легко. Та у медіа знайшли вихід — європейці повинні витрачати більше коштів з військової допомоги саме для підтримки української оборонної промисловості. Так ЗСУ на фронті отримають більше зброї від вітчизняних виробників. 

Другий варіант — заохочення у вигляді контрактів або спільних інвестицій для створення європейсько-українських проєктів. Так вдалося б розробити швидші та точніші наступальні ракети, отримати спільний досвід у протистоянні БпЛА, а також — що особливо важливо для України — вирішити проблему українського війська з нестачею зенітних ракетних комплексів, тобто систем ППО. 

"Укладення контрактів з Україною і створення спільних підприємств з її фірмами було б економічно ефективним способом пом'якшити закінчення американської допомоги, — наголошують в The Economist. — Дайте українським оборонним фірмам більше грошей, і вони створять власні інструменти, щоб тримати росію на відстані". 

ЄвропавійнаЗСУоборона

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