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ПОЛІТИКА

Європа може подвоїти витрати на оборону через агресію росії та ризики скорочення підтримки США – Bloomberg

19 листопада 2024, 10:34
Європа може подвоїти витрати на оборону через агресію росії та ризики скорочення підтримки США – Bloomberg
Джерело: pixabay
15 найбільшим європейським членам Організації Північноатлантичного договору, можливо, доведеться збільшити військові інвестиції на 340 млрд доларів на рік, довівши їх до 720 млрд доларів.

Ключовим європейським країнам, можливо, доведеться подвоїти витрати на оборону, щоб протистояти виклику російської агресії проти України, а також можливе скорочення американської підтримки за президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики Bloomberg Intelligence на чолі з Джорджем Фергюсоном пишуть, що 15 найбільшим європейським членам Організації Північноатлантичного договору, можливо, доведеться збільшити військові інвестиції на 340 млрд доларів на рік, довівши їх до 720 млрд доларів.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що обмежить відносини США з Європою у сфері безпеки, а під час саміту НАТО у свій перший термін Трамп пригрозив вийти з військового альянсу, якщо союзники не збільшать витрати.

"російська агресія вже спонукала зростання витрат на оборону в Європі, - написав Фергюсон. - Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії широкомасштабної агресивної регіональної позиції москви і вирішення стратегічної конкуренції з Китаєм, що поглиблюється".

Звіт з'явився після того, як колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі попередив про "повільну агонію" в Європейському Союзі, якщо держави-члени не вдадуться до швидких дій для підвищення продуктивності регіону за рахунок додаткових інвестицій. Він сказав, що Європі необхідно розширити свої промислові потужності в обороні, щоб гарантувати, що фундаментальні цінності регіону не зникнуть.

Відповідно до звіту, Європі терміново потрібні бойові танки, артилерійські гармати та бойові машини піхоти для сухопутних військ, а також допоміжні літаки, такі як паливозаправники, транспортні літаки та мисливці за підводними човнами.

Аналітики пишуть, що до компаній, які, ймовірно, виграють від збільшення витрат, належать Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc та Rolls Royce Holdings Plc.

Після десятиліть недофінансування після закінчення Холодної війни переозброєння в таких масштабах може зайняти на континенті понад 10 років, оскільки заборгованість підрядників зростає, а ланцюжки поставок до аерокосмічної та оборонної промисловості вже розтягнуті.

Однак невелика оборонно-промислова база регіону, ймовірно, не зможе забезпечити все необхідне у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

"Європейцям, можливо, доведеться переглянути деякі зі своїх пріоритетів у видатках, оскільки багато хто з їхніх бюджетів вже перебуває під загрозою, але масштаб загрози такий, що вони не можуть її ігнорувати", - сказав Фергюсон в інтерв'ю.

Європаоборонавійна в Україніросія загроза

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