Європа може увійти в опалювальний сезон з найнижчими запасами газу за 15 років – FT

ЄК знизила цільовий показник з 90% до 80%.

Внаслідок війни США проти Ірану та перекриття експорту енергоресурсів з Близького Сходу Європа може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчими рівнями запасів газу за останні 15 років.

Про це повідомляє FT на основі даних від профільних організацій.

У консультаційній компанії Wood Mackenzie прогнозують, що наприкінці "традиційного" періоду заповнення газових сховищ, що триває з квітня по жовтень, європейські сховища будуть заповнені на 76%. Це трохи менше, ніж восени 2021 року, і найнижчий показник з 2011 року, за даними Gas Infrastructure Europe.

Заповнення сховищ навесні починали з нетипово низьких запасів, тоді заповненість становила 28% через нетипово холодну зиму. Зараз, за даними GIE, газосховища заповнені в середньому на 48%.

Європейські ціни на газ спершу злетіли на тлі війни на Близькому Сході, але останнім часом стабілізувалися та навіть суттєво знизилися на газових хабах, що знизило зацікавленість постачальників СПГ, зокрема зі США.

У Єврокомісії коментують, що поточний рівень запасів не викликає занепокоєнь щодо енергетичної безпеки Європи наступної зими, і заповненості сховищ до 80% буде достатньо для забезпечення постачання взимку. Щоб зменшити ціновий тиск, ЄК рекомендувала країнам-членам заповнювати сховища до 80% або мінімум 75%, тоді як у попередні роки цільовим показником було 90%. "Нам потрібен високий рівень заповненості, щоб гарантувати, що ми готові до наступної зими. Але ми хочемо робити це у такий спосіб, щоб це не призвело до зростання цін у короткостроковій перспективі", – зазначив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен.