Європа може використати $200 млрд російських активів як безпекові гарантії для України – FT

Активи мають стати частиною механізму зі створення безпекових гарантій для України

Франція, Німеччина та Велика Британія обговорюють механізм конфіскації заморожених російських активів в контексті майбутньої угоди про припинення війни в Україні.

Про це пише Financial Times.

Французькі чиновники пропонували назавжди позбавити кремль близько 200 мільярдів доларів, які зберігаються в країнах Європи, в разі порушення москвою зобов'язань, прописаних у документі про мир. Таким чином активи мають стати частиною механізму зі створення безпекових гарантій для України і чинити тиск на путінський режим щодо виконання угоди.

Раніше ідея конфіскації російських грошей зустрічала опір з боку Парижа, Берліна та Брюсселя через побоювання, що це призведе до підриву інвестицій в ЄС та втрати євро статусу надійної валюти для збережень.