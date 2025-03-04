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Європа може використати $200 млрд російських активів як безпекові гарантії для України – FT

04 березня 2025, 08:55
Європа може використати $200 млрд російських активів як безпекові гарантії для України – FT
Фото: reuters.com
Активи мають стати частиною механізму зі створення безпекових гарантій для України
Франція, Німеччина та Велика Британія обговорюють механізм конфіскації заморожених російських активів в контексті майбутньої угоди про припинення війни в Україні.
 
Про це пише Financial Times.
 
Французькі чиновники пропонували назавжди позбавити кремль близько 200 мільярдів доларів, які зберігаються в країнах Європи, в разі порушення москвою зобов'язань, прописаних у документі про мир. Таким чином активи мають стати частиною механізму зі створення безпекових гарантій для України і чинити тиск на путінський режим щодо виконання угоди.
 
Раніше ідея конфіскації російських грошей зустрічала опір з боку Парижа, Берліна та Брюсселя через побоювання, що це призведе до підриву інвестицій в ЄС та втрати євро статусу надійної валюти для збережень. 
війна в Україніактиви рфросія окупанти

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