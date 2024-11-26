Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа не може дати Україні достатньо зброї і тому платить Києву за це – WSJ

26 листопада 2024, 13:28
Європа не може дати Україні достатньо зброї і тому платить Києву за це – WSJ
Фото: KIRAN RIDLEY/GETTY IMAGES
"Данська модель" фінансування скорочує витрати, затримки і корупцію.

Союзники в Європі змінюють підхід в озброєнні України, аби забезпечити достатньою кількістю ресурсів Сили оборони, тому партнери переходять до фінансування українських державних контрактів з українськими виробниками, які мають проблеми з грошима.

Про це пише пише американська газета The Wall Street Journal. 

Мова йде про виробництво різного обладнання і зброї, включно з ракетами дальнього радіуса дії та дронів, які можуть завдавати ударів по російській території. 

Київ консультує союзників, з якими компаніями працювати і яке озброєння купувати, а європейці самостійно перевіряють виробників.

"Україна, як і раніше, покладатиметься на західних союзників у питанні передових озброєнь, таких як ракети-перехоплювачі "Патріот". Але чиновники кажуть, що новий підхід дозволить Києву купувати зброю швидше і в більшій кількості, ніж чекати, поки європейська зброя буде вироблена. Україна може це зробити, оскільки її оборонна промисловість працює набагато нижче своєї виробничої потужності - за деякими оцінками, на 30% від свого потенціалу - через недостатнє фінансування", - пишуть журналісти.

Таким чином українські оборонні компанії не тільки вироблять швидше й більше, а й здатні пристосовуватися до постійних зміни потреб фронту, а також це дозволить зміцнити ВПК України на майбутнє.

Новітній підхід отримав назву "данська модель", адже саме Копенгаген став першим, хто почав замовляти зброю для ЗСУ в Україні. 

Норвегія, Швеція і Литва вже надали фінансування, а інші країни висловили зацікавленість у тому, щоб приєднатися. 

Подібний підхід застосував і Берлін, а Амстердам паралельно укладав контракти безпосередньо з українськими компаніями.

"Данія розробила свій підхід, тому що вона, як і багато союзників, вже передала Києву майже все наявне у неї озброєння, кажуть урядовці. До цієї групи також належать Нідерланди, Швеція, Норвегія та країни Балтії. Ця модель є частиною більш широких зусиль країн Північної Європи і Балтії, спрямованих на консолідацію співпраці для підтримки України. Вона виникла після того, як Франція, Німеччина та інші великі країни не змогли об'єднати континент навколо узгодженого плану, і в той час, коли Європа готується до приходу адміністрації Трампа, яка може зменшити участь США на континенті", - резюмує WSJ.

 
підтримка УкраїниДанська модель

Останні матеріали

Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється