Європа не може дати Україні достатньо зброї і тому платить Києву за це – WSJ

"Данська модель" фінансування скорочує витрати, затримки і корупцію.

Союзники в Європі змінюють підхід в озброєнні України, аби забезпечити достатньою кількістю ресурсів Сили оборони, тому партнери переходять до фінансування українських державних контрактів з українськими виробниками, які мають проблеми з грошима.

Про це пише пише американська газета The Wall Street Journal.

Мова йде про виробництво різного обладнання і зброї, включно з ракетами дальнього радіуса дії та дронів, які можуть завдавати ударів по російській території.

Київ консультує союзників, з якими компаніями працювати і яке озброєння купувати, а європейці самостійно перевіряють виробників.

"Україна, як і раніше, покладатиметься на західних союзників у питанні передових озброєнь, таких як ракети-перехоплювачі "Патріот". Але чиновники кажуть, що новий підхід дозволить Києву купувати зброю швидше і в більшій кількості, ніж чекати, поки європейська зброя буде вироблена. Україна може це зробити, оскільки її оборонна промисловість працює набагато нижче своєї виробничої потужності - за деякими оцінками, на 30% від свого потенціалу - через недостатнє фінансування", - пишуть журналісти.

Таким чином українські оборонні компанії не тільки вироблять швидше й більше, а й здатні пристосовуватися до постійних зміни потреб фронту, а також це дозволить зміцнити ВПК України на майбутнє.

Новітній підхід отримав назву "данська модель", адже саме Копенгаген став першим, хто почав замовляти зброю для ЗСУ в Україні.

Норвегія, Швеція і Литва вже надали фінансування, а інші країни висловили зацікавленість у тому, щоб приєднатися.

Подібний підхід застосував і Берлін, а Амстердам паралельно укладав контракти безпосередньо з українськими компаніями.

"Данія розробила свій підхід, тому що вона, як і багато союзників, вже передала Києву майже все наявне у неї озброєння, кажуть урядовці. До цієї групи також належать Нідерланди, Швеція, Норвегія та країни Балтії. Ця модель є частиною більш широких зусиль країн Північної Європи і Балтії, спрямованих на консолідацію співпраці для підтримки України. Вона виникла після того, як Франція, Німеччина та інші великі країни не змогли об'єднати континент навколо узгодженого плану, і в той час, коли Європа готується до приходу адміністрації Трампа, яка може зменшити участь США на континенті", - резюмує WSJ.