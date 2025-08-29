Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа обговорює створення 40 км буферної зони на території України

29 серпня 2025, 08:55
Європа обговорює створення 40 км буферної зони на території України
Фото: Генштаб ЗСУ
Французькі та британські війська, ймовірно, стануть основою іноземного військового контингенту в Україні

Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями. План передбачає розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню.

Про це повідомляє  Politico.

Зазначається, що ініціатива викликає суперечливі оцінки, оскільки вона може вимагати територіальних поступок від Києва. США не беруть активної участі в цих дискусіях.
 
"Вони хапаються за соломинку. Росіяни не бояться європейців. І якщо думають, що кілька спостерігачів зможуть зупинити вторгнення, то вони помиляються", – каже колишній чиновник Пентагону Джим Таунсенд
 
Деякі європейські чиновники порівнюють можливу зону не з корейською демаркаційною лінією, а з поділом Німеччини під час Холодної війни.
 
Кількість військових для патрулювання оцінюється від 4 до 60 тис. осіб. Потенційними учасниками медіа називають Велику Британію та Францію, які вже лобіюють підтримку союзників. Водночас Польща та Німеччина відмовляються від розміщення своїх сил, а Естонія готова надати обмежений контингент.
 
Експерти попереджають: буферна зона може підвищити ризик повторного вторгнення в українські міста. Вашингтон, за даними європейських дипломатів, займе мінімальну роль у гарантіях безпеки України. США можуть забезпечити супутникову розвідку та повітряну підтримку, оскільки лише вони мають достатні ресурси для моніторингу дотримання мирних домовленостей.
