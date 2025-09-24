Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року – Урсула фон дер Ляєн

24 вересня 2025, 12:31
Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президент США Дональд Трамп вимагав від Європи припинити імпорт російської нафти
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року.
 
Про це вона написала в соцмережах після розмови з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту Генасамблеї ООН.
 
Трамп публічно розкритикував країни Європи, які досі закуповують енергоресурси в росії та заявив, що вони "фінансують війну проти себе самих".
 
"Ми погодилися з необхідністю швидко скоротити доходи росії від викопного палива. Саме це й робить Європа, запроваджуючи 19-й пакет санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського ЗПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів і нафтопереробні заводи в третіх країнах", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.
