Європа планує нові санкції проти росії через ймовірний вплив Трампа на політику США

Європейські дипломати зачекають до кінця року, перш ніж серйозно обговорити нові обмеження напередодні шестимісячного головування Польщі у ЄС.

Європейські дипломати готуються змінити режим санкцій проти росії, оскільки можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції москви.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори між офіційними особами та посланцями ЄС зосереджені на кількох ініціативах, спрямованих на забезпечення того, щоб європейські санкції залишалися чинними в довгостроковій перспективі, підкріплюючи їх жорсткішим застосуванням, навіть якщо Вашингтон змінить курс.

За словами джерел, можливі кроки включають положення про "всеосяжний контроль" для виявлення та зупинення підозрілих поставок товарів, призначених для росії, а також ширші обмеження на постачання нафти.

Джерела повідомили, що точаться також дискусії про зміну вимоги про те, щоб заморозка активів російського центробанку, найбільша західна санкція щодо москви, продовжувалась європейськими столицями кожні шість місяців.

Будь-яке пом'якшення з боку Вашингтона поставить Європу у складне становище, оскільки саме Сполучені Штати, які мають широкі повноваження щодо покарання за порушення санкцій у всьому світі, насамперед забезпечують дотримання правил.

В даний час Європейський Союз намагається знайти власні кошти для посилення контролю та посилення обмежень щодо росії.

Том Кітінг з аналітичного центру Королівського інституту оборонних досліджень заявив, що європейські політики готують "автономні європейські санкції з огляду на можливість президентства Трампа", але їм доведеться посилити заходи щодо їх забезпечення.

"Якщо президентство Трампа скасує санкції США щодо росії, європейцям доведеться діяти набагато рішучіше... у плані примусових заходів, і вони більше не зможуть ховатися за дядька Сема", - сказав він.

Європейські країни були ошукані під час останнього президентства Трампа, коли Сполучені Штати анулювали міжнародну угоду з Іраном щодо його ядерної програми та в односторонньому порядку відновили санкції, поставивши Європу у скрутне становище.

Тепер європейські чиновники побоюються, що подібний розворот щодо росії може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції москви, заявили два джерела.

У ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада.

Він відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну, і зайшов так далеко, що звинуватив президента України Володимира Зеленського у розв'язанні конфлікту.

Трамп часто хвалив свою адміністрацію 2017–2021 років за введення санкцій проти трубопроводу "Північний потік - 2", але не позначив чітко своєї позиції щодо майбутніх санкцій і заявив, що хоче швидко укласти мирну угоду з москвою.

Європейські дипломати зачекають до кінця року, перш ніж серйозно обговорити нові обмеження напередодні шестимісячного головування Польщі у ЄС.

Угорщина нині обіймає посаду президента і тягне із санкціями. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав шквал критики за зустріч із президентом росії путіним у москві, яку Будапешт представив як "миротворчу місію".

Реформа може усунути необхідність регулярного підтвердження заморожування активів російського центрального банку, замінивши шестимісячний інтервал на 36 місяців, що закріпить цю санкцію на довгострокову перспективу.

Активи, що перебувають у володінні групи семи найбільших економік (G7), становлять близько 300 млрд доларів, більша частина яких знаходиться в Європі.

Декілька країн також обговорюють посилення "неправильного маркування" продукції, призначеної для Росії, прагнучи більш точних описів. Держави Балтії, що межують із росією, давно скаржаться, що експортери експлуатують митні кодекси ЄС.

Держави-члени проводять попередні обговорення форми 15-го пакету санкцій після кількох місяців застою з моменту головування Будапешта з 1 липня.

Очікується, що до списку санкцій ЄС буде додано не менше 45 суден, оскільки західні союзники прагнуть посилити обмеження цін на російську нафту в рамках G7, повідомило одне джерело. Чиновники західних санкцій вважають, що націлювання на конкретні танкери – найкращий спосіб вдарити по більшій кількості доходів від російської нафти.

За словами джерел, західні держави також починають чинити тиск на країни, в яких зареєстровані танкери.

ЄС також хоче розширити застосування "пункту про відсутність контактів із росією" у наступному раунді санкцій.

Це зобов'яже дочірні підприємства компаній ЄС у третіх країнах заборонити реекспорт до росії певних товарів, зокрема товарів подвійного призначення військового призначення, боєприпасів та вогнепальної зброї.

Декілька країн, а також Європейська комісія мають намір ще більше обмежити імпорт інших видів енергоносіїв до Європи з росії, включаючи імпорт зрідженого природного газу (СПГ), який зріс останніми місяцями.