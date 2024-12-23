Європа повільно реагує на падіння режиму Асада, але має стратегічні можливості для Сирії – Politico

Європа має що запропонувати Сирії.

Минуло лише два тижні відтоді, як впав режим сирійського диктатора Башара Асада, але Європа вже рухається надто повільно. Падіння режиму Асада відкриває перед Європою величезні стратегічні можливості — зокрема, можливість добровільного повернення багатьох сирійських біженців.

Але дається взнаки типова європейська нерішучість. І поки деякі європейські дипломати їдуть до Дамаска, віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас вже заявила, що суттєва підтримка Сирії буде залежати від прогресу на місцях.

Про це пише Politico.

"Європа повинна згуртуватися навколо усвідомлення того, що успішний перехід не лише допоможе сирійцям, але й є єдиним засобом вирішення всього спектру її інтересів — таких як зміцнення демократичного врядування, забезпечення стійких умов для повернення значної кількості сирійських біженців і послаблення іранського та російського впливу в країні", — пише автор.

Європа повинна визнати, що доля Сирії, яка знаходиться в самому центрі Середземномор'я, становить ключовий стратегічний інтерес,пише видання. Європі слід запропонувати Сирії масштабну ініціативу, щоб вплинути на нову військову владу країни, а саме угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), раніше пов’язане з "Аль-Каїдою". Мета полягає в тому, щоб стимулювати цю групу до подальших змін у напрямку поміркованості, інклюзивності та стабілізації ситуації в регіоні.

На думку Дейсі, ініціатива також повинна містити інтенсивну політичну взаємодію з угрупуванням, швидке послаблення санкцій, щоб допомогти зменшити безпосередній тиск, який може зірвати будь-який перехід, а також значний економічний пакет.