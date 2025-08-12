Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європа різко нарощує оборонні потужності у відповідь на війну в Україні — Financial Times

12 серпня 2025, 12:17
Фото: Reuters
Промислові площі, зайняті військовим виробництвом, перевищують 7 млн квадратних метрів, у виданні цей процес назвали "переозброєнням історичного масштабу".

Європейські оборонні підприємства розширюють свої виробничі потужності утричі швидше, ніж до початку вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

Аналіз, що базується на супутникових знімках, показує, що щорічний приріст військових промислових площ у Європі збільшився з 790 тисяч кв. метрів у 2020-2021 роках до 2,8 млн кв. метрів у 2024-2025 роках. Таке зростання стало можливим завдяки значній фінансовій підтримці Євросоюзу, включаючи програму ASAP (Act in Support of Ammunition Production) на 500 млн євро.

За прогнозами експертів видання, до кінця 2025 року виробництво боєприпасів у Європі зросте з 300 тисяч до 2 млн одиниць на рік, що означає семикратне збільшення виробництва, зокрема, артилерійських снарядів, ракет та вибухових речовин.

Нагадаємо,німецький оборонний концерн Rheinmetall планує подвоїти потужності майбутнього українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів. Наразі підприємство перебуває на етапі будівництва.

оборонаЄвросоюзвійна в Україні

