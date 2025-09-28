Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа щомісяця закуповує у рф нафту і газ на понад мільярд євро – The Times

28 вересня 2025, 12:50
Європа щомісяця закуповує у рф нафту і газ на понад мільярд євро – The Times
Фото: Укрінформ
Найбільшими імпортерами російського газу в Європу за останній рік стали не тільки Словаччина та Угорщина, а й Іспанія, Бельгія та Франція
Через три з половиною роки війни росії в Україні країни ЄС продовжують щомісяця вкладати понад мільярд євро у військові потреби країни-агресора, закуповуючи російську нафту і газ.
 
Про це пише The Times.
 
До початку російського вторгнення в Україну в країни ЄС щомісяця імпортувалося близько 25 мільйонів тонн російської нафти, газу і вугілля.
 
ідтоді цей обсяг скоротився на дев'ять десятих. Але закупівлі... становили 965 мільйонів фунтів стерлінгів (1,1 млрд євро) у серпні та понад 16,8 мільярдів фунтів стерлінгів (19 мільярдів євро) за останній рік", - ідеться в статті.
 
Так, Угорщина і Словаччина отримали безстрокове звільнення від ембарго на постачання сирої нафти з росії. Обидві країни продовжують отримувати російську сиру нафту трубопроводом "Дружба" і постійно заявляють, що в них немає можливості переключитися на трубопровід "Адрія" (яким нафту постачають із Хорватії).
 
Однак, як зазначає Люк Вікенден із Центру досліджень енергетики та чистого повітря, існує ще один ймовірний фактор: 2024 року закупівля нафти з росії була приблизно на 20% дешевшою, ніж із Хорватії.
 
Однак більшу частину частки російського імпорту ЄС становить природний газ. При цьому найбільшими імпортерами російського газу в Європу за останній рік стали не тільки Словаччина (1,8 млн тонн) та Угорщина (4,4 млн тонн), а й Іспанія (3,3 млн тонн), Бельгія (3,8 млн тонн) і Франція (6,7 млн тонн).
 
"Від початку війни в Україні більшість країн ЄС - 17 із 27 - фактично вклали в російську економіку більше нафти та газу, ніж надали Україні військової та фінансової допомоги", - зазначається в статті.
 
Крім того, Туреччина імпортувала з росії викопного палива на суму 96 мільярдів фунтів стерлінгів (110 мільярдів євро) з березня 2022 року. Російські нафтогазові компанії також заробляють значно більше грошей на поставках до Китаю та Індії, ніж раніше.

 

Європавійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

