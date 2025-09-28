Європа щомісяця закуповує у рф нафту і газ на понад мільярд євро – The Times

Найбільшими імпортерами російського газу в Європу за останній рік стали не тільки Словаччина та Угорщина, а й Іспанія, Бельгія та Франція

Через три з половиною роки війни росії в Україні країни ЄС продовжують щомісяця вкладати понад мільярд євро у військові потреби країни-агресора, закуповуючи російську нафту і газ.

Про це пише The Times.

До початку російського вторгнення в Україну в країни ЄС щомісяця імпортувалося близько 25 мільйонів тонн російської нафти, газу і вугілля.

"Відтоді цей обсяг скоротився на дев'ять десятих. Але закупівлі... становили 965 мільйонів фунтів стерлінгів (1,1 млрд євро) у серпні та понад 16,8 мільярдів фунтів стерлінгів (19 мільярдів євро) за останній рік", - ідеться в статті.