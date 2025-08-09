Європа сподівається на жорстку лінію Трампа у переговорах із путіним — Politico

Європа сподівається, що Трамп продовжить більш жорстку лінію.

Адміністрація президента США Дональда Трампа в приватному порядку оцінює реакцію європейських союзників на можливу пропозицію про припинення вогню з росією після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф передав вимоги кремлівського диктатора владіміра путіна для укладення угоди.

Європейські союзники вітають поступові кроки американського лідера щодо посилення тиску на росію, але з обережністю стежать за новими дипломатичними ініціативами, сподіваючись, що він зуміє використати шанс і домогтися поступок від москви.

Про це пише Politico.

Високопоставлений європейський чиновник на правах анонімності заявив, що готовність путіна зустрітися з Трампом - результат спільного тиску Вашингтона і його союзників. Європа, за його словами, сподівається, що Трамп продовжить більш жорстку лінію.

"Нарешті є рух з боку путіна, і це завдяки тому, що Трамп дозволив постачання зброї і почав робити кроки щодо санкцій. Це показує, що путін реагує на серйозний тиск. Тепер нам потрібно посилити цей тиск для кращих результатів", - наголосив цей чиновник.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, своєю чергою, заявив, що саме кремль зацікавлений у зустрічі путіна і Трампа. Адже російський диктатор хоче повернутися "у велику політичну гру", а Трамп завдяки цьому може скористатися важелями впливу.